China vs EEUU: la historia de dos potencias frente a la pandemia

Las grandes superpotencias están acostumbradas a competir entre sí. De hecho, antes de que se hablara del coronavirus, todo el mundo estaba pendiente de la guerra comercial entre China y EEUU (que ha escalado a cotas sin precedentes) Lo cierto es que ahora la situación de una y otra potencia es muy diferente. Mientras que China acusó una importante caída del PIB el primer trimestre del año debido a los confinamientos, ahora se recupera a un ritmo rápido y sólido. EEUU sufrió una gran caída en el segundo trimestre y ahora se recupera lentamente. Sin embargo, la convulsión política del gigante americano y, sobre todo, el descontrol en los contagios y muertes a finales de año por el COVID no auguran una buena entrada de año.

"China y su sistema político ha vivido una de las pruebas más exigentes de las últimas décadas", nos explica el periodista de 'El País' Jaime Santirso. "China ha sido capaz de controlar la pandemia mucho mejor que el resto de países y a día de hoy es la única gran potencia que crece, al 4,9% en el tercer trimestre del año", señala.

Santirso, que reside en China, apunta que "no hay restricciones como tal" derivadas de la pandemia. La mascarilla no es obligatoria en lugares públicos, puede haber reuniones en interiores sin limitación de personas. En definitiva, el gigante asiático ha controlado la pandemia de forma tan eficaz que vive en la "vieja normalidad", si es que puede llamarse así.

En el caso de EEUU, la curva no parece contenerse. "Es muy complejo, por no decir imposible controlar la propagación", nos dice el corresponsal en Washington Carlos Pérez Cruz. Con una media diaria de 2.700 muertes diarias y algo más de 200.000 contagios al día, la pandemia está absolutamente descontrolada en un país muy descentralizado. A esto se suma un clima político enrarecido, con un Donald Trump que no admite la derrota: solo una insurrección parlamentaria impedirían a Joe Biden tomar posesión de su cargo.

La situación de China

Águeda Parra, sinóloga y autora de las "China: las Rutas del poder" considera que "las expectativas de crecimiento de China el año que viene son del 8%", aunque no cree que haya un punto de inflexión en las relaciones internacionales. Por su parte, Juan Tovar, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos y analista de Agenda Pública, especializado en política exterior estadounidense entiende que a efectos de imagen "la pandemia causará daños a Estados Unidos, pero China también se ha visto afectada por los errores en un inicio, hay encuestas que indican que la imagen de China ha empeorado, pero no creo que sea un aspecto que vaya a permanecer". Él considera que hay un empeoramiento de la imagen en general.

Parra considera que "China está más enfocada en engrandecer su economía y generar una sociedad acomodada. El actual plan quinquenal sigue marcando estas pautas. La competencia ahora se centra a nivel tecnológico y a nivel de comercio. Los dos acuerdos con los que termina China les va a beneficiar sustancialmente".

Respecto a la guerra comercial que hace dos años emprendió EEUU, Águeda Parra entiende que la ha ganado China debido sobre todo a la exportación de material sanitario durante este año. Tovar considera que Biden tiene un papel muy complicado ahora porque hay un sector de su electorado y de su partido que es muy crítico con los acuerdos de libre comercio, así que "habrá que esperar".