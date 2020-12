Alfonso Reyes: "Hacerle pagar así a Heurtel es pueril, no cabe ni en el basket ni en ningún ámbito laboral"

El FC Barcelona dejó a Thomas Heurtel, jugador francés, abandonado en Estambul y le prohibió volver a Barcelona con el resto de la expedición tras jugar en la ciudad turca. El motivo: las negociaciones con un posible traspaso al Real Madrid a espaldas de la entidad azulgrana.

Alfonso Reyes, presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, pasó por El Larguero para comentar la situación.

"El jugador se quedó completamente solo allí. Menos mal que había un excompañero suyo que pudo recogerle y llevarle al hotel". Comenzó a explicar. "Hemos hablado con el jugador. Esta situación es injustificable desde cualquier punto de vista. Dista mucho de tener algo de sensibilidad", añadió.

"Hacerle pagar al jugador de una manera bastante pueril... Es algo que no cabe ni en el baloncesto ni en ningún ámbito laboral. En ningún caso el jugado mereció lo que pasó. Ningún jugador merece eso", resaltó.

"Nadie del Barça se ha pronunciado"

El Barcelona emitió un comunicado al respecto, pero desde el club no se han pronunciado sobre quién tomó la decisión de dejar a Heurtel en tierra. "No se sabe quién tomó la decisión, nadie del Barça se ha pronunciado", explicó Reyes.

"¿Sus compañeros? Una vez pasado el momento, te das cuenta de que puedes haber hecho algo más, pero la solidaridad con Heurtel es unánime. Me extraña que personas que han sido jugadores se les olvide a veces lo que sucede en un vestuario", añadió.

"Los jugadores están muy descontentos: la relación entre ellos es magnífica. Pero las reacciones no siempre son tan fáciles; una vez pasado el momento te das cuenta de que podías haber hecho más o menos", concluyó.