"¿Ayer dimos altas?": decisiones al límite, en un segundo, que marcan la vida dentro de un hospital

Son las 7:50 de la mañana. Aún no ha amanecido en Barcelona y por la puerta principal del Hospital Clínic, en el centro, no para de pasar gente. Al lado de la puerta principal, hay una pancarta que da las "Gracias" a todos los profesionales que allí trabajan por su labor durante estos más de nueve meses. Dentro de 10 minutos empieza en una sala de juntas una reunión que llaman “comité de crisis”.

Empezaron a hacerlas en lo peor de la pandemia, reuniéndose diez personas entre las que se encuentran el director médico del hospital, la directora de enfermería, la directora para las personas, el que ha estado en la guardia de la noche, el jefe de urgencias, el coordinador de las UCI, un portavoz de los cirujanos, el epidemiólogo Antoni Trilla y el director de comunicación. Todos con sus batas blancas, bolígrafos, ordenadores, hojas con gráficos y tablas estadísticas. Todos con los datos que tendrán que presentar y analizar y que servirán para organizar el día.

Pancarta en uno de los laterales del Hospital Clínic de Barcelona dando las gracias a todos los profesionales del centro / Oscar Justo

Antoni Castells, director médico y de todo el operativo COVID en el Hospital, es el que coordina la reunión. Empieza preguntando por la situación de las camas. Es lunes 21 de diciembre y los contagios han subido en Cataluña en los últimos días. “La situación es bastante limitada, ahora mismo hay cuatro camas disponibles, contando que una es para diálisis.”, señala Josep María Nicolas, en referencia a la falta de camas. La puerta se abre y entra Antoni Trilla, que, además de epidemiólogo, es también jefe de Medicina Preventiva del hospital. Castells continúa hablando y pregunta: “¿Ayer dimos altas?”. No sólo preocupan las camas de pacientes covid, también las de los que no tienen coronavirus. El objetivo es mantener un equilibrio y no dejar de atender al resto de pacientes.

El lenguaje es siempre técnico e interno. Hablan de la zona 10.4 o de la 5.4. "Vais a escuchar más números que letras", aclara Castells. Están valorando la posibilidad de convertir una sala más del hospital en una zona covid, por si suben los ingresos. También se pone sobre la mesa la posibilidad de volver a abrir el Hotel Salut, con todo preparado, para derivar pacientes.

Hay personal de enfermería suficiente para trasladar pacientes a otras salas, pero se recuerdan unos a otros que solo hasta el día 23, planteando de esta manera la falta de enfermeras que hay en el Clínic, pero también en toda España. “Pediré solidaridad para cubrir guardias estos días de Navidad”, señala Trilla.

Curso rápido de mutaciones

Todo cambia de un día para otro y por eso se planea todo cada mañana. Las reuniones dejaron de ser diarias y pasaron a ser cada dos días cuando la situación mejoró después de la primera ola. Pero la llegada de la segunda ola les obligó a verse de nuevo de lunes a domingo, sin descanso.

En las horas previas a la reunión se conocían más detalles de la cepa que provocó hasta 36.000 contagios en el Reino Unido, obligando a los países europeos a cancelar los vuelos procedentes y con destino al país.

Toni Trilla se dirige al resto de miembro del 'comité de crisis' / Oscar Justo

Ya sentado en su asiento, tras escuchar atentamente las intervenciones de sus compañeros, Trilla se pone a dar un “curso rápido de mutaciones”. “En toda Europa, tenemos diferentes variantes de esta G, más contagiosa que la china. Es decir, esto ya nos cayó. Ahora en Inglaterra se identifica esta otra cepa que no es la G. Provisionalmente le han puesto SuV, strain under investigation (cepa bajo investigación). Todavía la están mirando”, cuenta.

La transmisibilidad en esta nueva cepa preocupa, se habla de un 70%, pero Trilla recalca que, aunque se está estudiando todavía, tampoco tienen una evidencia clara de que “sea mucho más transmisible”, haciendo referencia además al contexto de "Feliz Navidad” en el que esta nueva cepa ha pillado al Reino Unido.

El miedo está ahora en el resto de Europa por si hubiera llegado ya a territorio continental esta cepa. Trilla considera “imposible” que no haya salido de las islas, el resto de presentes asienten, y lanza un mensaje de tranquilidad: “Hay que vigilarla, pero no hay que hacer un cambio en nada”.

Previsiones de Navidad “nada halagüeñas”

Trilla explica, además, que los pronósticos de ascenso de la curva no son “halagüeños” y consideran “bastante garantizado” que seguirá en aumento hasta que empiece a caer a mediados de enero, “dependiendo de lo que hagamos cada uno de nosotros en las vacaciones”.

Las previsiones de la evolución en la pandemia también mantienen la tensión en el hospital / Oscar Justo

La llegada de la Navidad preocupa. Antonio Alcarez, urólogo y portavoz de los cirujanos, plantea la idea de de lanzar, desde el hospital, mensajes de prevención a la población. Mensajes de parte de los profesionales sanitarios que son quienes mejor conocen las situaciones que se pueden llegar a vivir. La propuesta es utilizar “profesionales que han estado tiempo ingresados” y que estos “se abran”, con “un mensaje corto pero dirigido a estas fechas”, tanto a Nochebuena, como Nochevieja y Reyes.

“Nochebuena habrá el año que viene, pero estemos tranquilos”, dice uno de los allí presentes. “El lema era mejor tener vida que no Navidad. Si hacemos fiestas de Navidad, es probable que no haya mucha vida”, responde Gema Martínez, directora de enfermería.

Los nervios por la vacunación entre los trabajadores

A menos de siete días para el inicio de la campaña de vacunación en España, entre los profesionales sanitarios ya comienzan las preguntas sobre este proceso en el centro hospitalario. “La gente pregunta, como han oído que el personal sanitario va primero...”, dice Pilar Varela, directora para las personas del hospital.

Pilar Varela, directora para las Personas del Hospital Clínic / Oscar Justo

Ante el interés y preocupación de muchos trabajadores por la vacuna (el propio Hospital Clínic tiene un proyecto de vacuna), varios de los allí presentes coinciden en la importancia de trasladar a los trabajadores un comunicado explicando cuáles son las fechas y las posibilidades “para que tengan una referencia”.

El cameo de Trilla en televisión

Trilla ha participado ese pasado fin de semana en un cameo en TV3, en un programa para recaudar fondos. Y ese tema también sale al final de la reunión. "Reconoces lo difícil que es ser actor, es espectacular". "¿Tu cuántas tomas tuviste que hacer?", bromean.

Toni Trilla escucha las explicaciones de sus compañeros / Oscar Justo

La reunión dura 45 minutos. Cuando terminan, en seguida se levantan y siguen su trabajo, cada uno se va para un lado.

Cataluña notificaba este pasado lunes 21 de diciembre 474 positivos, casi un 25 por ciento de los notificados en todo el territorio español. Además, durante la semana pasada se registraban veintidós fallecimientos por coronavirus. Ante el avance de la pandemia y el aumento de la incidencia acumulada y del Pr por encima de 1 (1,54) en los últimos días, el Gobierno catalán decidía endurecer las restricciones de cara a la Navidad, restringiendo la movilidad, el horario de la hostelería y disminuyendo el número de personas que se pueden reunir.