El último camionero que salió anoche de Reino Unido se reencuentra con su madre por Navidad en La Ventana

Desde ahora el 51 será el número de la suerte de Chus Braña. Tanto que ya anda buscando un décimo para el sorteo del Niño con esa terminación. Y es que ese número es el que le permitirá pasar el día de Navidad en su casa, mientras cientos de sus compañeros se resignan a pasar estas fechas en las cabinas de sus vehículos en Reino Unido.

El cierre fronterizo le pilló a Chus en la parte final de su última ruta de tres semanas por varios países europeos como transportista de componentes plásticos. Desde el martes estaba con su camión en el puerto de New Haven, al sureste del país a la espera de poder coger uno de los transbordadores que enlazan con Francia. Anoche, tras la reapertura del tráfico fronterizo, se abrió la ventanilla y comenzó el embarque del último ferry que partía desde ese puerto. 'El caso es que sólo había capacidad para 51 camiones. Los iban cantando en voz alta, con nuestros nombres y el número y al final dijeron el mío en último lugar, fui el 51, los demás 'tomorrow morning'. Chus nos ha contado su peripecia en La Ventana desde un área de descanso a unos cien kilómetros al sur de Burdeos donde hará sus correspondientes horas de descanso preceptivo.

'Cuando acabe, me pondré de nuevo al volante y ya conduciré sin parar hasta llegar a Asturias, a mi pueblo, espero estar allí sobre las 9 de mañana'. En La Felguera le espera Vitorina, su madre, de 77 años, con la sopa de marisco ya preparada porque como bien sabe 'queda más rica si se hace de un día para otro'. Esta noche la pasará ella sola pero con la ilusión de saber que mañana podrá acompañarla su hijo, en vez de 'estar solo en un país extranjero, sin casa ni nada'.

A la espera de ese deseado reencuentro en persona y con todas las medidas de precaución, Chus y Vitorina han tenido un pequeño anticipo en las ondas charlando esta tarde por la radio. 'Chusín, ve con cuidadín, que es mucho más importante llegar que llegar pronto', le ha dicho Vitorina a su hijo, a la vez que le contaba lo que se encontrará en la mesa a la vuelta. 'Entremeses, queso, jamón, después la sopa de marisco y un cordero a la estaca'. Y para acabar, dulces navideños y el tipico postre asturiano, casadielles, que Vitorina preparará también en casa.

Todo un lujo para Chus después de varias semanas comiendo a base de 'latinas' de mejillones y de sardinas a bordo de su camión. Será el afortunado final feliz de un año en el que los camioneros han resultado especialmente esenciales por su trabajo en la pandemia. 'Ha sido un año de no parar, frenético, llegabas, cargabas y ya casi debías entregar para ayer', nos ha contado Chus que 'por circunstancias de la vida', lleva al volante no mucho tiempo, sólo cinco años. Feliz por poder volver a casa, su recuerdo queda con los muchos compañeros afectados por el bloqueo en Reino Unido y que no han tenido tanta suerte como él.