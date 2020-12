Luis Garicano, tras el acuerdo del Brexit: "Esto va a ser más un proceso que un punto final"

El eurodiputado Luis Garicano ha hecho una primera valoración del acuerdo para el Brexit alcanzado por el Reino Unido y la Unión Europea en la Cadena SER. Garicano asegura que están satisfecho con lo acordado. La Unión asegura que ha conseguido sus objetivos y que el documento garantiza cinco años y medio de estabilidad para la pesca.

🇪🇺🇬🇧ACUERDO BREXIT | @lugaricano: "Estamos muy satisfechos. La realidad es que Johnson queriendo evitar que el partido conservador se le rompa se ha ido a Navidad para intentar que el regalo de Navidad termine sin abrir... Que la gente no mire muy a fondo el acuerdo" pic.twitter.com/HYLlDZMsQp — La Ventana (@laventana) December 24, 2020

El eurodiputado de Ciudadanos ha explicado que el primer ministro Boris Johnson ha llevado la firma del acuerdo a las fechas navideñas para que "la gente no mire muy a fondo el acuerdo y tenga una votación compleja". Garicano señala que el aspecto más importante "escondido un poquito detrás del acuerdo de pesca" era "la posibilidad de que el Reino Unido se convierta en Singapur" y entiende que con el acuerdo alcanzado esto se evitará que "empiecen a vender a descuento y sin reglas".

🇪🇺🇬🇧ACUERDO BREXIT | @lugaricano: "Escondido un poquito detrás del acuerdo de pesca se estaba negociando hasta el ultimo momento el aspecto más importante: las reglas en el terreno de juego” pic.twitter.com/WcIAN6Ochx — La Ventana (@laventana) December 24, 2020

Garicano reconoce que la salida del Reino Unido de la Unión Europea continúa siendo una mala noticia y que la Unión también se devalúa y "mucho". El eurodiputado cree que la Unión Europea sin el Reino Unido será "menos dinámica".

🇪🇺🇬🇧ACUERDO BREXIT | @lugaricano: "La UE sin el Reino Unido se devalúa mucho (…) Va a ser una Unión Europea menos dinámica” pic.twitter.com/wpysM3NxhM — La Ventana (@laventana) December 24, 2020

Garicano también ha subrayado que el acuerdo de hoy no es el punto final: "El Brexit no es un proyecto que se haya terminado", explicaba. El eurodiputado está convencido de que "el recuerdo que todos tenemos de cuatro años y medio de agonía no va a querer nadie reabrirlo muy pronto" pero eso no significa que ya se haya llegado al final: "La realidad es que habrá que negociar sobre mercados de valores habrá que negociar sobre comercio, finanzas, transporte, Erasmus, universidades y muchas cosas seguirán abiertas... Entonces, bueno, yo creo que que esto va a ser más un proceso que un punto final".

🇪🇺🇬🇧ACUERDO BREXIT | @lugaricano en @La_SER: "El Brexit no es un proyecto que se haya terminado (…) Muchas cosas seguirán abiertas. Esto va a ser más un proceso que un punto final” pic.twitter.com/z5N5SZmoBt — La Ventana (@laventana) December 24, 2020

"Vamos a estar en este mundo en el que a ellos les gusta ser los diferentes", explicaba Garicano recordando una broma sobre la relación de los británicos con el resto de los países de la Unión Europea: "Que el reino unido estaba dentro con todas las condiciones que quería para parecer que estaba fuera. Y ahora va a estar fuera, con todas las condiciones que van a buscar para parecer dentro".