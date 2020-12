Villancicos molones para los que odian los villancicos

A lo largo de la historia hay pocos músicos anglosajones que no hayan grabado un tema o un disco navideño. En este programa especial escuchamos villancicos en clave soul, funk, blues, rock, surf o folk a cargo de artistas como Bruce Springsteen, Chris Isaak, Bob Dylan, The Ventures, Sharon Jones, Ella Fitzgerald, Tracy Chapman, James Brown, The Beach Boys o Aretha Franklin.

Un viaje por distintas épocas, géneros o estilos que rompen con la tradición estructura de los villancicos llevándose estas canciones, en su mayoría tradicional, a nuevos terrenos.

El 2020 ha sido un año extraño para todos y no es mala idea cerrar el año con este programa especial que recorre la historia de la navidad desde distintos enfoques y pasamos desde Elvis a Sufjan Stevens pasando por las grandes divas de la música negra o las bandas más salvajes del rock. Un curioso repaso ideal para estas fechas que viene acompañado de un reportaje de Lucía Taboada que nos recuerda que en la última semana del año también pasan cosas.