Las navidades son de pobres. El cine español no ha dicho otra cosa durante mucho tiempo. Los tebeos, por estas fechas, traían viñetas de pobres comiendo pavo. Pero lo que hemos visto con la pandemia es que teniendo menos navidades tenemos muchísimos más pobres. Cada vez veremos más pobreza, hasta que no salgamos de ésta. Y cuando todo quede atrás, igual ser pobre será lo normal, y así se quedará el mundo. Quiero decir, que el mundo también se quedará atrás. Acostumbrados una vez al año a atrasar los relojes una hora, esta vez los vamos a retrasar un siglo. Por supuesto que sacar de la nada una vacuna en unos meses es un gran adelanto. Pero cuanto más sabemos, menos tenemos. Quizá la historia de Fausto trate de eso. Acaso vender el alma al diablo sea lo más parecido a empeñar el abrigo, a dar todo lo que uno tiene para salir adelante. Cuando renunciamos al progreso como sueño colectivo (en aquella canción, que ya nadie sabe, al sueño se le llamaba la lucha final), el progreso que perdimos como reivindicación de clase iba a convertirse en una forma de chantaje. Los ideales son lo primero que se lleva a la casa de empeños, pues parece que no abrigan; sin embargo, sin ellos, uno anda desnudo. ¿Se acuerdan de una vieja marca de cigarrillos que se llamaba Ideales? Igual, en los estancos nos estaban advirtiendo de que al final los ideales se convierten en humo. De joven, uno es más idealista, se diría que por eso a la gente joven le afecta menos la pandemia. Y sin embargo, los miles y miles de personas mayores que han muerto víctimas de ella fueron la generación más idealista de nuestra democracia. A su esfuerzo, a sus luchas, debemos todo lo que tenemos: las calles asfaltadas, los colegios en los barrios, y los ambulatorios y hospitales que se les han negado cuando más falta les hacía.