Ya conocen el asunto. Hace una semana, 16 personas de nacionalidad española –prefiero no llamarles ciudadanos– mataron en una finca portuguesa a 540 animales, mayormente ciervos y jabalíes.

Pagaron por disfrutar de esa orgía de sangre que tuvo poco que ver con la caza tradicional y mucho que ver con un fusilamiento en masa. La finca estaba amurallada, las pobres bestias fueron arrinconadas contra el paredón y ejecutadas. Luego esas personas se fotografiaron jubilosas entre los cadáveres.

No se trata de un hecho insólito. Muchas monterías consisten en eso: tipos que ejercen de matarifes a destajo y pagan fortunas por ello. Ignoro qué le pasa a esa gente. Me cuesta imaginar por qué sórdido mecanismo mental obtienen placer de actos tan crueles y cobardes. En cualquier caso, me preocupa que personajes con tal predisposición al sadismo dispongan de licencia para poseer y emplear armas de fuego.

Son un peligro para los demás y quizá para sí mismos. Si de mí dependiera, tendrían que comer con cubiertos de plástico. Incluso con un tenedor metálico podrían hacer daño.