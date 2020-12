La racha imposible del viejo Van Morrison

En el año 2016 Van Morrison publicó Keep Me Singing, un álbum fabuloso que devolvió al León de Belfast a la primera línea de la música. Lo que no sabíamos entonces es que el viejo músico de 71 años iba a publicar cinco discos más en los siguientes tres años y medio. Esta semana dedicamos el Sofá Sonoro a la gran racha de Van Morrison.

Los artistas viven de la inspiración, pero a veces fuerzan a la musa para ofrecer al público rachas que nos dejan con la boca abierta y la cartera tiritando.

Desde aquel aplaudido álbum de 2016, Morrison no ha parado. En los siguientes meses volvió una y otra vez a las tiendas con discos que mezclaban temas propios con versiones y que lo juntaban con amigos de todo tipo. Primero llegó Roll with the punches, poco después Versatile. Un disco de blues y otro de jazz que se vieron acompañados de You are driving me crazy y The Prophet speaks para cerrar la racha con el espléndido Three cords and the truth.

Para poner un poco de orden en esta avalancha musical invitamos al Sofá Sonoro a Miguel López, gran experto en Morrison, y al periodista Fernando Neira, además de contar con los reportajes de Lucía Taboada y Jimena Marcos.