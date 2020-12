No lo llames "cuernos"

A los cuarenta años, cuando mi experiencia de vida comenzó a convertirse en fatiga, hice un cálculo teórico que luego fui afinando con entrevistas personales y lecturas sexológicas: el amor erótico entre dos personas dura como máximo cien coitos. Cien encuentros. Cien noches. A partir de esa cifra, todo es previsible y ordinario. No desaparece el deseo, pero sí la perturbación. No desaparece el placer, pero sí el asombro.

Esa podría a ser la tesis de esta novela. Irene, su protagonista, encuentra respuestas en el sexo a algunas de las grandes preguntas de nuestra existencia. Psicóloga, realiza un estudio sobre la infidelidad, un estudio que va a contar con la financiación de uno de sus amantes (tal vez habría que llamarlo "el Amante"), que va a introducir una modificación en el proyecto inicial: está dispuesto a comprobar si lo que cuentan los entrevistados es cierto y para ello contrata a un equipo de detectives.

Esta novela tiene también algo de thriller: Irene investiga las razones por las que muere Claudio, su novio, un argentino cuyos padres tienen extraños lazos con la dictadura de su país.

Luisgé Martín

Nació en 1962 en Madrid, donde ha vivido siempre. Comenzó a escribir al mismo tiempo que a hacer caligrafía y mucho antes de descubrir, a través de Enid Blyton, Alejandro Dumas, Fiodor Dostoievski y Julio Cortázar, en este orden, la lectura como adicción. Estudió durante once años en un colegio de curas, donde descubrió que Dios no existe o que, en el caso de que exista, es mucho mejor permanecer lejos de él. Fue también boy scout, lo quele permitió tener al menos en una época de su vida contacto con la naturaleza. Al final de su adolescencia sintió un impulso irresistible hacia el periodismo y formó parte de los equipos fundadores de dos revistas culturales (todavía no se hablaba de fanzines), Esperpento y Perchero. Con ese pretexto pudo entrevistar a algunos ilustres muertos de la historia de la literatura, como Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Antonio Buero Vallejo o Julio Cortázar.

Estuvo a punto de cursar Derecho porque no sabía que existían carreras de letras en los planes de estudio, pero al final se licenció en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y trabajó durante meses en una tesis doctoral sobre la literatura artúrica española, tesis que murió entre el polvo del abandono. A la hora de la verdad, sin embargo, cuando llegó el momento de ejercer, tomó la decisión de realizar un MBA en el Instituto de Empresa para dar un nuevo rumbo profesional a su vida. Su primer empleo fue en Ediciones SM, en el área de literatura infantil y juvenil. Después trabajó como editor en Ediciones del Prado durante casi veinte años. En 2010 y 2011 formó parte del gabinete asesor de la Ministra de Cultura Ángeles González-Sinde. En la actualidad es el responsable de derechos y de planificación editorial de Thinking Heads.