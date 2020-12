Jorge Lorenzo: "Si me escuchas cantando como Julio Iglesias es imposible que sepas que canta Jorge Lorenzo"

Este sábado estuvo en 'El Larguero' charlando con Yago de Vega el expiloto de Moto GP, Jorge Lorenzo. El balear estuvo en el programa líder de la radio deportiva nocturna en España tras su participación en Mask Singer, el programa de Antena 3.

"Lo que más miedo me daba era, después de la primera gala, los jurados tenían que opinar. Y ya tras la primera gala Malú dijo "Fonsi Nieto", me subió el corazón a 200. Por suerte solo dijeron "Jorge Lorenzo" en la penúltima gala. Como ya había llegado a la final me daba un poco igual", confesó.

Para todo aquel que haya seguido su participación, es evidente que Lorenzo se desenvuelve muy bien con un micrófono. "Se me da bastante bien imitar, no todos los cantantes ni todas las voces, pero igual de cantar en la ducha o así he visto que se me daba bien y he podido elegir la mitad de los artitas, no todos, y elegí Dani Martín, Julio Iglesias que es cuya imitación más precisa he podido hacer de todas, e intenté hacer un homenaje a Pau Donés, pues 'Jarabe de Palo' era mi grupo preferido de España".

De hecho, a Julio Iglesias le imita de manera extraordinaria. "Es imposible que sepas ahí que es Jorge Lorenzo. Igual con El Canto del Loco o con Eros Ramazotti era donde más se podía ver que era mi voz", acto seguido el propio Lorenzo se dispuso a cantar en directo en 'El Larguero'. "Los concursantes no sabíamos quién era el otro concursante", reconoció.

¿Se dedicaría profesionalmente al mundo de la música? "Me ha escrito J Balvin, Eros Ramazzotti, Dani Martín... algunos me han dicho que tengo una voz con la que podría dedicarme a esto. No sé si es hacerme la pelota o que realmente creen que lo hago bien. Si lo tuviese que hacer lo haría al 100% como lo hice con la moto, pero ahora mismo no lo tengo en la cabeza".

La actualidad del motociclismo

Además, Lorenzo también dejó claro que le hizo ilusión la victoria de Joan Mir en el campeonato de Moto GP de esta temporada. "Muy contento por la victoria de Joan Mir. Se lo merece, es un piloto con talento, con ambición, energía, agresividad... además es un tío que dice lo que piensa, y hace falta gente así que dé un poco de salsa a un mundo tan políticamente correcto en mi opinión".

También tuvo tiempo para mandarle un mensaje a Andrea Dovizioso, el cual no suele hablar muy bien de Lorenzo. "Dovizioso siempre se acuerda de mí, va de largo. Siempre ha tenido una fijación conmigo y cuando alguien tiene fijación contigo es difícil cogerle cariño. Creo que él tiene esa obsesión conmigo, esa envidia de siempre, él empezó todo esto y cómo yo tengo esa forma de ser de no callarme las cosas me sale replicarle y decir cómo veo yo las cosas".

Por último, se deshizo en elogios hacia Marc Márquez. "Lo único que he hablado con él ha sido algún comentario por Instagram, pero con Marc no he hablado desde hace tiempo. El querer volver lo antes posible ha tenido muchas consecuencias muy negativas y es una gran pena, primero para él y para Honda, pero para todo el motociclismo. Marc es un talento innato para el motociclismo, en 20 años sale un Marc Márquez. Para mí ha sido uno de los rivales más difíciles de batir, para mí el mejor de la parrilla".