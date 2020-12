LaLiga no adquirirá vacunas contra la COVID a nivel privado

LaLiga no comprará vacunas contra la COVID-19 de manera privada. Eso garantiza el organismo que preside Javier Tebas a 'El Larguero'. No obligarán a los futbolistas a vacunarse.

El estamento futbolístico español no quiere revivir lo sucedido durante el confinamiento con los test y esperará al plan de vacunación del Gobierno, del Ministerio de Sanidad.

No hay ningún protocolo ni ningún plan establecido para vacunar a deportistas de élite y mucho menos a los futbolistas. LaLiga no va a llegar a ningún acuerdo con ninguna empresa de manera particular.

"Todos los futbolistas deberían vacunarse cuando les toque"

La Cadena SER ha podido conocer de primera mano la perspectiva de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol en boca de su presidente, Rafa Ramos. "No vemos de manera inmediata una vacunación para futbolistas de élite", admitió ante Álvaro Benito, aunque vislumbró una vacunación masiva entre los jugadores llegados al final de curso: "Las farmaceuticas posiblemente en ese momento solventarán los problemas de logística y fabricación".

El doctor recomienda las inyecciones en la totalidad de las plantillas, aunque insiste en que "es una decisión personal". "No sé si es posible que LaLiga pueda decir que todos se tengan que vacunar, pero es una situación de mejora mundial. Vamos a dar un avance en la medicina actual muy importante y creo que todos los futbolistas deberían vacunarse en el momento que les toque", reconoció, desengranando además que en su momento "la administración a lo mejor la pueden realizar los médicos del equipo".

Ramos confía en la solidaridad de los equipos para no adelantarse en sus planes a los más vulnerables. "Tanto Europa como el Gobierno español están haciendo un esfuerzo en que la logística sea lo más justa para todos. Tenemos que ser lo más responsables en este sentido", aseguró el presidente, que tiene clara su postura: "Estaremos a la expectativa y cumpliremos la normativa del Ministerio de Sanidad", cerró en su intervención.