El amor, como sabemos tú y yo, es una lista de canciones

Hace poco en Perú, en el diario El Comercio de Perú, le preguntaron a Armando Manzanero qué pasaba con la canción romántica. Y respondió: “Lo que pasa es que la gente se abraza cuando va a bailarla”. Y que cualquier pareja necesita una canción para oír. El amor, como ya sabemos tú y yo, que somos bastante viejos, sobre todo tú, es una playlist, una lista de canciones. Todo lo que tenemos son un puñado de canciones, a veces un par de notas o un par de versos; no hay más, pero lo que hay es importantísimo. Manzanero tenía esa cosa antigua de la letra antigua y de la música antigua que habla de un asunto universal, por tanto radicalmente moderno. Hace años apunté esta frase de Miguel Sanfeliú que resume mejor todo esto que te estoy diciendo. Dice “desde que me separé de mi mujer todo lo que me pasa está en Los 40 Principales”.