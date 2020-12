El peor año en la taquilla del cine español

2020 ha sido un año desastroso para el cine, que ha roto una tendencia ascendente en la taquilla del cine español. Con las salas cerradas meses, con su apertura a medio gas y con muchos menos estrenos de los esperados, el cine español cerrará el año 2020 de la pandemia de coronavirus con una taquilla que ronda los 42 millones de euros, según datos provisionales del Ministerio de Cultura y Deporte, a falta de cerrar el año.

Sin grandes títulos por estrenar y con unas cifras a la baja debido a las restricciones obligadas en muchos lugares de España, finalmente, se confirma que el coronavirus ha supuesto un año malísimo para la industria cinematográfica, sobre todo para los exhibidores. La asistencia a salas de cine se mantenía al alza durante los dos primeros meses del año, antes del cierre de los cines, con un crecimiento del 7 por ciento. De modo que el COVID ha dejado unas pérdidas en taquilla de 446 millones comparado con el ejercicio anterior, lo que supone un descenso del 72 por ciento. De esta forma, la taquilla cierra el año con un total de 169,7 millones de euros de recaudación y 28,2 millones de espectadores en 2020.

Las cifras de este año son menos de la mitad de las logradas en el año anterior, como era de esperar, para el cine español, cuando se logró superar los 94 millones de euros y los 16 millones de espectadores. Y es que en este 2020 el número de personas que ha ido al cine es de siete millones.

En 2018 la recaudación fue incluso mejor, y se superaron los 100 millones, una barrera importante para industria. Ese año tuvo lugar el éxito de Campeones, película de Javier Fesser que lideró el ránking de los estrenos logrando ella sola 19 millones de euros. En 2017 se alcanzó una cifra similar, en este caso gracias al éxito de la cinta de animación Tadeo Jones 2, que rozó los 18 millones de euros. El récord de taquilla del cine español se logró en 2014, nada menos que 125 millones, con el exitazo de Ocho apellidos vascos, que logró 56 millones.

Si nos fijamos en las cifras más bajas de taquilla de nuestro cine, tenemos las de 2013 que fueron realmente malas, 70 millones, o las del año 2000, que se quedaron en 53 millones, según las estadísticas del ministerio. Sin duda, la peor cifra será la de este año 2020 que, aún así, ha podido salvarse gracias al empuje de Padre no hay más que uno 2, comedia de Santiago Segura.

El director se atrevió a estrenar en verano, a pesar de las restricciones de aforo y de que la confianza del espectador todavía no estaba asegurado. La cinta ha conseguido reunir a 2,3 millones de espectadores y ha recaudado cerca de los 13 millones de euros. La primera entrega fue también la película más taquillera del año 2019, con 2,4 millones de espectadores y 14,2 millones de euros de recaudación.

El éxito de Segura es tal, que la cinta no solo es la más vista de las películas españolas del año, sino que también lidera el ranking con todos los estrenos internacionales. Segura ha superado a 1917, película bélica de Sam Mendes que ganó el Globo de Oro y estuvo en los Oscar y que ha logrado más de 9 millones en los cines españoles. También supera a Tenet, la película de Nolan, estrenada en verano, y que ha sumado siete millones de euros. Gana a Will Smith con su Bad boys for life y a Parásitos, la película coreana que ganó el Oscar.

Una estrategia diferente de la de Santiago Segura es la que ha mantenido Telecinco Cinema, que ha retrasado su gran estreno previsto para esta temporada y que también estaba previsto que lograse buenas cifras de taquilla. Operación camarón, comedia de Carlos Theron que pasó de marzo a septiembre y de septiembre a estrenarse en 2021 y sin fecha fija todavía.

Sin embargo, Telecinco sí está en el top ten, ya que antes del coronavirus estrenó Adú, película que ha obtenido un millón de espectadores y ha sumado más de 6 millones de euros. Se trata de un drama basado en hechos reales sobre la inmigración que protagoniza Anna Castillo. El tercer puesto lo ostenta una película de terror, Malasaña 32, con 610.057 espectadores y 3,7 millones de euros de recaudación. En la cuarta posición, otra comedia también estrenada a principios de año, Hasta que la boda nos separe, protagonizada por Belén Cuesta y Álex García, con 452.401 espectadores y 2,7 millones de euros. La comedia domina, ya que la quinta posición es para Superagente Makey, uno de los primeros estrenos en el confinamiento, con Leo Harlem. Ha estado cinco meses en cartel y eso le ha dado casi dos millones de euros y 328.633 espectadores.

En este año tan raro, destaca el éxito de público del documental Eso que tú me das, el testamento fílmico del músico Pau Donés, estrenada en el mes de septiembre, y última película de 2020 en conseguir superar la barrera del millón de euros de recaudación. Otras cintas como Si yo fuera rico, La boda de Rosa o No matarás ocupan los puestos más altos de este año cinematográfico.

Este año tan atípico finaliza con un mes de diciembre donde la taquilla, impulsada de nuevo por estrenos internacionales, mejora su evolución y consigue hitos significativos, como la mejor apertura de una película, Wonder Woman 1984 desde el 28 de agosto con el estreno de Tenet y el mejor fin de semana, del 25 al 27 de diciembre, desde el 18 de septiembre, con una recaudación de 2.5 millones de euros.