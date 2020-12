Enero abre de posibilidades los retoques en las plantillas de fútbol con la apertura del mercado de fichajes, pero también supone una vía para que los jugadores que terminan contrato a final de curso puedan negociar su próximo contrato. En esta situación se encuentran tres figuras del Real Madrid como Luka Modric, Sergio Ramos y Lucas Vázquez, aunque Antón Meana ha podido confirmar en El Larguero que sus renovaciones andan encauzadas.

Las previsiones en las oficinas blancas son firmar ampliaciones de un año para Modric, dos para Ramos y dos o tres para Lucas Vázquez, quien es "una petición de Zidane". La negociación más avanzada en estos momentos es la del croata. Así lo reflejó Meana, quien admite que "se puede hacer oficial a principios de 2021".

A sus 35 años, Modric sigue encandilando a Álvaro Benito pese a venir "de una época difícil". "No era titular cuando se lesiona Valverde. Le ha tocado jugar 15 o 20 minutos en partidos y yo siempre le he visto buena actitud. Para un jugador de su estatus no es fácil digerir esto. Él era de los que se caía cuando había cuatro centrocampistas para tres puestos y ahora a ver quién lo quita del 'once'", expresó.

En su línea se mostró también Gustavo López en el Sanedrín de exfutbolistas, hablando de uno de los trivotes más temidos del mundo. "En el medio no puedes quitar a ninguno: Casemiro, Kroos y Modric. Si le das a elegir a cualquiera de los entrenadores que se enfrenten al Real Madrid, no quieren este medio campo", aseguró, poniendo sobre la mesa el nivel de los indiscutibles en este periodo.

"Hazard no es ningún 'piernas'"

Álvaro Benito insistió en los méritos de todos ellos para ganarse el puesto y "el que venga, que se sume a la causa". Menos necesidad de demostrar tendría un Eden Hazard que ya aterrizó en la capital española con crédito: "A Hazard le van a dar chance porque se lo ha ganado con su carrera, hay que ser justo. No es ningún 'piernas'. En la vida nadie regala nada", aboga, poniendo como ejemplos los casos de Gareth Bale o Marcelo para afirmar que "el Real Madrid no espera por nadie jamás".

Precisamente las ilusiones del exmadridista para que los merengues den un paso adelante pasan por el jugador belga. "Le falta la guinda del pastel, que es un jugador arriba que desequilibre y que meta miedo. Ese es Hazard", apuntó, como único detalle por pulir en el esquema de Zinedine Zidane.