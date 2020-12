El Gobierno de la igualdad

Me sorprende el interés por las medidas de gracia de un Gobierno autoproclamado de la igualdad. Si tú abres la puerta al indulto de unas personas que han dicho que "lo volverían a hacer", además de dejar sin sentido los indultos, yo pienso en presos menos poderosos, con menos recursos y con menos privilegios encarcelados por delitos de los que se arrepienten y que no acceden al indulto. Si tú le das la nacionalidad a James Rhodes saltándote todos los trámites yo pienso en gente muchísimo más desfavorecida que Rhodes que lleva años atrapada en una telaraña burocrática o que simplemente ha perdido la esperanza de tenerla, y que lo necesitan más, desde migrantes a refugiados. Otra cosa es que a Rhodes le hayan dado la nacionalidad de español de izquierdas. Porque si Rhodes fuese un artista comprometido con la defensa de los derechos de los niños e ideológicamente cercano a la derecha, dudo que hubiese obtenido la nacionalidad mediante una carta de naturaleza y lo hubiesen felicitado públicamente el vicepresidente y el presidente del Gobierno. Yo me alegro por Rhodes y no pertenezco al grupo de gente que al parecer le tiene un odio enfermizo; tengo pocas noticias de él, no frecuento su famosa cuenta de Twitter. Pero en general no me gustan los indultos ni las cartas de naturaleza, y si vas a utilizar una medida discrecional utilízala como regalo a gente con menos recursos y más necesidades, y no como un mero instrumento de aprovechamiento político.