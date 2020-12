Un hostal con "derecho a familia": "La gente ha ido encontrando aquí un hogar"

“Hostal España” es el nuevo documental dirigido por el cineasta Chus Domínguez y codirigido por Inma Álvarez, una de las dos hermanas propietarias del establecimiento en el que se ha rodado esta historia. El hostal España, situado en el centro de León, es un hostal de toda la vida, pero el paso del tiempo ha hecho que sus inquilinos sean un poco particulares. El perfil de los clientes, que en un principio era muy diferente, ha cambiado a lo largo de los años y en la actualidad la totalidad de los residentes son personas mayores. Como nos comenta Inma Álvarez, una de las dos propietarias, “muchos de ellos viven allí todo el año; hay usuarios que han estado 20 años y hasta mueren allí, algunos vienen porque están solos, viudos, no les apetece la responsabilidad de hacerse la comida. Otros vienen en invierno porque su pueblo se vacía”.

En un año en el que se ha puesto el foco en la forma en que cuidamos a nuestros ancianos, el documental reflexiona acerca de temas que afectan directamente a este grupo, como la soledad o la muerte, pero lo hace desde un punto de vista en el que no se contempla la pandemia; la Covid-19 aún no había aparecido en sus vidas ya que éste documental se grabó antes. Según nos confiesa Chus, era un proyecto que llevaba muchos años en su cabeza y fue una iniciativa del MUSAC (el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León) lo que le impulsó a materializar la idea. Otra de las particularidades del documental es el hecho de que han sido los propios ancianos los encargados de participar y desempeñar un papel protagonista en la grabación del propio documental. Chus resalta la importancia de su rol y el del personal del establecimiento: “lo que planteábamos con el documental era esa capacidad que tenemos todos de crear”

El documental no es un proyecto al uso; no hace uso de entrevistas, ni declaraciones a cámara. El documental relata la vida cotidiana de estas personas; la forma en que se relacionan entre ellas, su día a día, sus preocupaciones etc. Chus comenta que se decidió que las cámaras estuvieran siempre dentro del hostal por lo que las ventanas, tanto las simbólicas (la televisión o la radio) como las ventanas físicas, son un elemento imprescindible dentro de la grabación ya que sirven como enlace con el mundo exterior. “Nos han servido para contar el paso del tiempo dentro del hostal porque de otro modo no lo podríamos haber hecho”.

En este momento el documental se encuentra dentro del circuito de festivales a la espera de su llegada a las diversas salas de cine independiente. Hasta entonces se puede ver en Salamanca, dentro de la exposición en el centro de arte DA2, hasta el próximo mes de febrero.