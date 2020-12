Cine a flor de piel

Deseando amar es una película que, más que verse, se siente, casi penetra por la piel de los espectadores. Todo en ella: la fotografía, el ritmo, el vestuario, la música, la lluvia e incluso el humo de los cigarrillos, contribuye a envolver esta romántica historia. La acción transcurre en Hong Kong en el año 1962. Un periodista de un diario local se muda, junto a su esposa, a una nueva vivienda. Puerta con puerta vive una atractiva mujer que también acaba de trasladarse con su marido. La infedilidad de sus respectivos conyuges les unirá en una relación amorosa imposible.

Deseando amar (In The Mood For Love) se estrenó en el Festival de Cannes del año 2000. Desde la primera proyección gustó muchísimo y eso que, según explicó el director Wong Kar-Wai, la película tuvo que montarse rápidamente para que pudiera acudir al certamen de la Costa Azul francesa. El protagonista masculino, Tony Chiu-Wai Leung, ganó el premio al mejor actor. Un galardón merecido, y que quizá también debía haber conseguido, en el apartado de mejor actriz, la protagonista femenina Maggie Cheung. La película se pudo ver en septiembre de ese año en el Festival de San Sebastián y en febrero de 2001 llegaba finalmente a los cines españoles, convirtiéndose en una de las preferidas por los espectadores.

Wong Kar-Wai no era un director desconocido para el público español. En nuestro país ya se habían visto películas anteriores suyas como Chunking Express o Happy Together. Su cine ha sido siempre muy especial, una búsqueda constante de un estilo propio e inemitable, a veces un tanto relamido. Rueda sus películas en largos periodos de tiempo. Deseando amar, por ejemplo, se filmó durante 15 meses y según confesó el director, hubiera necesitado un par de semanas más.

Una de las cosas que más llama la atención en el film es el sofisticado vestuario que luce la protagonista, Magie Cheung, unos preciosos qipaos, que así se llama esta prenda china. Hasta 40 distintos se pueden ver en toda la película, siempre en perfecta sincronía con el decorado y la fotografía, pero que también traslucen los estados de ánimo de su personaje así como el paso del tiempo.

Tony Cheung-Wai Leung y Magie Cheung en Deseando Amar / Avalon

Otro de los elementos que desctaca de la película es su banda sonora. La composición de Shigueru Umebayashi Yumeji's Theme se hizo popularísima y, desde entonces, es inseparable del film. También sorprenden las canciones en castellano interpretadas por Nat Kin Cole, títulos como Aquellos ojos verdes o Quizás, Quizás, Quizas. Según Wong Kar-Wai las escogió porque Nat King Cole era uno de los cantantes favoritos de su madre y porque las letras de las canciones tenían que ver con los sentimientos de los protagonistas que dudan entre vivir o no su amor. Además esas canciones eran muy populares en el Hong Kong de los años 60.

En 2004 Wong Kar-Wai estrenó 2046, una continuación de Deseando amar, protagonizada por el mismo actor, Tony Cheung-Wai Leung. La película gustó, pero no tuvo el mismo éxito. Es más, el cine de Wong Kar-Wai fue languideciendo, desapareciendo, como si con Deseando Amar hubiera llegado a su cenit. En 2007 rodó en Estados Unidos, con actores como Jude Lowe, Natalie Portman o la cantante Norah Jones, My Bluberrry Nights, un film que tuvo una acogida desigual, sin que pudiera igualar la magia de Deseando Amar.

Han pasado 20 años del estreno de Deseando Amar y ahora vuelve a los cines en 4K esta historia de amor, de pasiones escondidas; de amores reprimidos e incompletos. Una de los mejores películas de lo que llevamos del siglo XXI. Cine que se ve, pero que también se siente a flor de piel.