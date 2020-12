El once ideal de France Football, que reunía a la mejor alineación de toda la historia del fútbol, tuvo un gran olvidado: Johan Cruyff. Jordi Cruyff, su hijo, fue muy contundente en El Larguero sobre la ausencia de su padre en la lista.

"Ante todo, respeto la opinión de todos. Pero yendo a los hechos y dejando de lado mi opinión, que no es neutral, que lo hayan votado como el mejor jugador europeo del siglo pasado, que haya ganado tres Balones de Oro y no estar en ese once es difícil de explicar", comenzó a explicar.

"Respeto las opiniones y quiero felicitar a los que están dentro. Pero no me parece tan grave porque el legado de mi padre está reconocido en estadios, estatuas... es más importante que una alineación", concluyó.

"No descarto al Barça para la Liga, pero cada semana crece el pesimismo"

El actual entrenador también analizó la situación del Barça tras el último empate liguero contra el Eibar. "Es muy difícil revertir la situación actual de este club", explicó.

"Koeman hace bien en apostar por tres centrales, si otras fórmulas no funcionan. Se dice que mi padre jugaba con 4-3-3, pero muchas veces apostaba por 3 atrás también que no eran centrales como tal", analizó. "No descarto al Barça para La Liga, no se debe hacer eso. Pero cada semana que pasa crece el pesimismo", cocluyó.