El tabaco en la calle peligra con la nueva cepa: "Fumar no puede ser una excusa para quitarse la mascarilla"

Hablamos a diario de las mascarillas, de la distancia, el lavado de manos, la necesidad de ventilación. Pero de entre todas las medidas de prevención del COVID contempladas por la norma hay una cuyo cumplimiento y sanción brilla especialmente por su ausencia, a pesar de que está vigente desde el pasado mes de agosto. Nos referimos a la prohibición de fumar por la calle o en terrazas si no se mantienen dos metros de distancia con el resto de personas.

La Asociación Nofumadores.org ha vuelto a advertir sobre el coladero que supone la aplicación de una medida que ha acabado convertida en una especie de peligroso 'salvoconducto' para que los fumadores puedan bajarse impunemente la mascarilla por la calle. 'Desde el principio dijimos que dos metros de distancia eran insuficientes, todos los expertos aseguran que la exhalación del humo del tabaco alcanza una distancia mucho mayor, y si en esos aerosoles se disemina el virus, el riesgo de contagio existe. Por eso, si no se va a prohibir fumar en la vía pública, como creemos que se debería hacer, por lo menos pedimos que esa distancia se amplíe a diez metros en el caso de las personas que van caminando por la calle', nos ha contado en La Ventana la presidenta de 'Nofumadores.org', Raquel Fernández.

En cuanto a la hostelería, este colectivo reclama que no se pueda fumar en las terrazas. 'Ahora por el riesgo evidente de salud pública que supone esta pandemia y siempre mediante la reforma de la ley antitabaco', reclama Fernández. 'Es algo urgente que ya podrían legislar las Comunidades Autónomas, en Canarias y Baleares no se puede fumar en estos espacios durante la pandemia, y el resto de autonomías deberían seguir ese camino. Pero lo que queremos es que esa nueva restricción se recoja en una norma clara y de obligado cumplimiento. De ese modo los hosteleros no tendrían que asumir el difícil papel de tener que enfrentarse a sus clientes. La sociedad, al igual que se acostumbró hace diez años a no fumar en los espacios cerrados, lo hará igualmente en los espacios públicos, es una cuestión de avanzar en la concienciación. Y un primer buen paso podría ser quitar los ceniceros de las mesas y colocar carteles advirtiendo de la prohibición de fumar cerca de otras personas, eso ya desincentivaría mucho a quienes se saltan la norma y empoderaría a los demás a la hora de exigir a una persona que no fume a su lado sin mascarilla'.

Fernández recuerda que el tabaquismo no deja de ser otra pandemia que todos los años cuesta la vida a 60.000 personas en España, unas cifras equivalentes a las que ha provocado el Covid19 a lo largo de este 2020. 'Y a ello se suma que todos los expertos reconocen que fumar supone un riesgo añadido para contagiarse y contagiar, ya que implica bajarse la mascarilla en circunstancias en las que no se mantiene la distancia, además de incrementar las posibilidades de sufrir una afección más grave en caso de dar positivo.

Fernández confía en que el Gobierno y el nuevo titular de Sanidad mantenga el compromiso asumido por el ministro Salvador Illa de reformar la legislación para ampliar las restricciones a otros espacios sin humo no contemplados ahora en la ley anti tabaco cuya última reforma cumple diez años precisamente este miércoles.

'Queremos que el objetivo sea que para 2030 la tasa de tabaquismo en España sea residual y no supere el 5% de la población. Eso sería un auténtico objetivo de endgame que debemos plantearnos como sociedad'. Para ello Nofumadores.org ha enviado a Sanidad un manifiesto, suscrito por una veintena de asociaciones de médicos y enfermeros y sociedades médicas, en las que reclama una estrategia a medio y largo plazo para restringir la venta y el consumo de tabaco. Una de las medidas que reclaman es ir elevando progresivamente la edad a partir de la cual se puede comprar tabaco a partir de 2025 para evitar el relevo generacional de los fumadores.