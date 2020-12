La San Silvestre no para esta Nochevieja: "2020 es un año perfecto para escapar de él corriendo"

La San Silvestre no se podrá celebrar este año debido a la pandemia. El coronavirus ha puesto fin a esta tradicional carrera que reúne a miles de personas antes de la entrada del año. Las restricciones que limitan la agrupación de personas no han dejado que se celebre una carrera que el año pasado congregó a mas de 700.00 personas en toda España. Pero no todo son malas noticias. No veremos este año esas imágenes de decenas de corredores amontonándose antes de la salida, pero la carrera se podrá realizar de forma individual por todo aquel que lo desee.

Este año la popular carrera se llevará a cabo de forma online. Aquellos que se inscriban podrán asistir a la prueba mediante una aplicación diseñada específicamente para el evento. La energética EDP ha puesto en marcha esta iniciativa que forma parte de un proyecto bajo el nombre de “La San Silvestre, la energía que nos une”. El portavoz Martín Fiz destaca en La Ventana el nuevo sistema: “es un formato muy cómodo porque tu puedes elegir el circuito y el horario que más te guste y con la aplicación los corredores podrán saber su marca cuando terminen”. Una vez inscritos, los corredores podrán realizar el circuito correspondiente a su gusto; el único requisito será la descarga de la aplicación creada para el evento, que será la que se encargue de almacenar la distancia recorrida y el tiempo empleado.

Son más de 12 mil los participantes que se han inscrito ya. Pero se estima que sean más de 50 mil los que se sumen a esta iniciativa. Sobre este proyecto, Martín recalca la importancia de que se sigan celebrando este tipo de carreras: “lo que se trata es de incentivar al corredor para que no pierda la ilusión”.

Desde el 26 de diciembre y hasta el 31 de diciembre, los que quieran despedir el año corriendo unos cuantos kilómetros podrán hacerlo inscribiéndose en la web www.lasansilvestre.com. Los participantes podrán elegir la San Silvestre que prefieran, escogiendo entre las distintas carreras de las diferentes ciudades de España, independientemente del lugar en el que se encuentren los corredores.