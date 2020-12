Ximo Puig: "No sabemos aún muchas de las derivadas de la pandemia y no hay recetario"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha advertido en el programa Hoy por Hoy, que dirige Pedro Blanco, que "aún no sabemos el comportamiento de la pandemia". Según Puig "estamos en la segunda bis ola o la tercera, el virus mas tonto es mucho más listo que todos nosotros".

Puig ha asegurado que no podemos hacernos "trampas al solitario", suplica responsabilidad e insiste: "No pueden haber fiesta". "Suplico a los valencianos porque no va a haber un policía detrás de cada uno de ellos, y por eso depende de responsabilidad de cada uno, sin restar a responsabilidad de administración pública. "El virus no circula solo por la noche, también por la tarde y por la mañana", ha explicado el presidente valenciano en referencia a la Tardevieja

El President asegura que el Gobierno Valenciano no descarta nada, en referencia a los próximas medidas sanitarias que se podrían adoptar en la Comunitat. Ha dicho que lo prioritario ahora es cumplir estrictamente las normas fijadas y seguir viendo la mejor medida en cada momento.

Sobre Salvador Illa

El también secretario general del PSPV-PSOE ha asegurado que el Ministro de Sanidad Salvador Illa ha hecho un magnifico trabajo, "con los errores que todos hemos cometido". Ha añadido que es "muy importante para Cataluña, y también para la Comunitat Valenciana un candidato que dé estabilidad a Cataluña. Cree necesario "abordar una nueva etapa" para a continuación afirmar que "los valencianos estamos pendientes de la pandemia, no en elecciones catalanas".