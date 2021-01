Javier del Pino, sobre su entrevista a Obama: "No plantea seguridades; plantea dudas"

Este sábado 30 de enero, a las diez de la mañana, se emite la entrevista realizada por Javier del Pino a Barack Obama en ‘A vivir’, en la SER. Una hora de conversación entre periodista y expresidente con motivo de la presentación de su autobiografía presidencial: ‘La tierra prometida’. En dicha entrevista, Obama confiesa, entre otras cosas, que en un principio no le entusiasmaba su lema de campaña, el famoso “yes we can”, aunque reconoce que suena mejor en español: “sí se puede”.

Del Pino ha adelantado en ‘La Ventana’ alguno de los contenidos de su conversación con el expresidente. Por ejemplo, asegura que hace una constante promoción del segundo volumen de su autobiografía, que aún no se ha publicado. Por otro lado, el director de ‘A vivir’ da cuenta de la devoción con la que Obama habla de su mujer, Michelle; y sus dos hijas.

“Es un hombre que no plantea seguridades” continúa Del Pino; “plantea dudas. Lo cual sorprende por lo acostumbrado que estamos a lo contrario”. Del mismo modo, asegura que el expresidente no ha sido parco en confesiones y no ha evitado los terrenos pantanosos de su vida personal: “Habla desde sus fracasos como padre y marido hasta sus frustraciones por las cosas que no pudo conseguir durante su mandato”.

Tras la entrevista, Del Pino define a Obama como alguien “que se encuentra en una constante contradicción entre sus ideas y la realidad; entre el mundo en el que le gustaría vivir y el que la ha tocado manejar”, así como de un político que siempre “aboga por lo preventivo”. Y anticipa que no ha querido hablar sobre Trump, ya que ese tema se incluirá en la secuela de su libro.

Los engranajes del gobierno del país más poderoso del mundo, los pensamientos de una de las figuras políticas claves del siglo XXI, y el análisis de la difícil situación que atraviesa Estados Unidos, mañana a las diez de la mañana en ‘A Vivir’.