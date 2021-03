Conocimos a nuestra invitada de esta mañana en un inteligente programa de televisión. Sin dejar de lado una de sus grandes señas de identidad: el humor y la parodia. Un programa de éxito del que 5 años después decidió marcharse. Después supimos de ella gracias a guiones como el del premiado documental Muchos hijos, un mono y un castillo. Hasta que poco a poco le perdimos la pista. Esta semana, sin embargo, su primer libro, Niadela, nos acerca de nuevo a ella y nos cuenta en forma de diario, el primero de los 5 años que lleva viviendo sola en una casa, en pleno bosque, sin más proximidad que la de la naturaleza. Un retiro con el que pretendía buscar lo que no tenía, aunque haya quien pueda pensar que lo tenía todo.

"La soledad es, ha sido y será la mejor amiga que he tenido nunca", cuenta una emocionada Beatriz Montañez sobre su decisión de retirarse a vivir ella sola. Un retiro que reconoce que "me ha hecho mucho más sensible".

🔊Beatriz Montañez recuerda en Hoy por Hoy con @AngelsBarcelo cuando abandonó \'El Intermedio\'

🗣"Estaba perdidísima. Es muy difícil cuando no sabes qué camino tomar. Quería picar un poco de todo. La vida es pura elección"

📻Escucha la entrevista completa 👇https://t.co/xFzRvyFDGx pic.twitter.com/H6c4JENHAp — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) March 17, 2021

"Necesitaba silencio"

Después de una fugaz carrera, asegura considerarse una "persona guerrera" y señala que "necesitaba silencio, necesitaba saber cuál era el camino" porque "las elecciones lo que hacen es invitar a crear la dificultad de elegir".

Beatriz Montañez cuenta en Hoy por Hoy cómo pasó de El Intermedio a vivir en plena naturaleza / Cadena SER

Para la periodista, "somos moldeados por nuestros padres" desde pequeños y "vamos tirando a la basura pequeños trozos de lo que somos para integrarnos". Al escribir el libro, se ha percatado de que no quedaba muy poco de ella y que le "afectaba mucho" lo que se decía de ella.

Entre todas las opciones que tuvo, decidió coger el camino "totalmente opuesto" al que quería tomar. "Había mucho ruido en mi vida", cuenta Beatriz y recuerda que le provocaba inestabilidad. Fue entonces cuando empezó a escuchar "un 'tic,tac' en su cabeza y necesitaba silencio, saber cuál era el camino".

"Tenía visiones con mi padre cuando era pequeña".

Es en ese momento cuando recuerda su infancia, marcada por la ausencia de su padre. "En mi familia no se hablaba de su muerte. Era como si hubiera un fantasma alrededor de nosotros. Se trataba con muy poca naturalidad la muerte", señala e indica que "tenía visiones con mi padre cuando era pequeña".

Más adelante vivió otra situación difícil cuando con 23 años, viviendo en Los Ángeles, le detectaron células precancerígenas en el cuello del útero. "A miles de kilómetros de mi casa fue una situación difícil", añade Beatriz, quien recalca esa faceta "guerrera" de su personalidad.

Su nueva vida: vegana y con una vida "austera"

Ahora, en ese particular retiro, Montañez reconoce vivir gracias a sus ahorros, y "se puso una mensualidad pequeña". "Todo lo que me rodea es muy austero", cuenta Beatriz, quien indica que ahora es vegana, tiene paneles fotovoltaicos e incluso el agua viene de un pozo. Por ello, señala como ejemplo que apenas gasta 100 o 150 euros en comida.