Jedet: "Para la sociedad las mujeres trans somos la última mierda"

La actriz y cantante Jedet nunca ha disfrutado del mar ni de la playa, pero este verano por fin podrá hacerlo. Acaba de estrenar DNI con su nombre, Carmen, en homenaje a su madre y a su abuela, y reconoce en esta entrevista todos los pasos que ha dado el colectivo trans en este país, pero también el camino que aún queda por andar. Esta conversación es un paseo por la vida de alguien que con tan solo 28 años sabe lo que es luchar sin descanso por ser quién es. Esta es la historia de alguien que reconoce que, a pesar del dolor, "no cambiaría nada, volvería a pasar otra vez por todo, porque eso me ha convertido en la mujer que soy".

Muchos de los oyentes la conocieron cuando hace unos meses dio vida a 'La Veneno' en la serie de 'Los Javis', que lleva el mismo nombre, que la crítica nacional e internacional ha celebrado sin reservas. La Jedet salta a la fama gracias a las plataformas digitales, siempre quiso ser actriz y ahora acaba de publicar una canción 'Te arrepentirás' que promete que su primer disco va a dar mucho que hablar. "Es verdad que muchos me conocieron con la serie, pero muchos otros se quedaron al ver que llevaba años trabajando, creando", explica. Es su primer papel,

Hace ya años que es para muchos un icono LGTBI, en el 2018 participó en el pregón del Orgullo de Madrid, y desde entonces su historia y su activismo se mezclan de forma inevitable. Su ejemplo es un espejo en el que mirarse para muchos jóvenes de este país y su discurso es impecable. "Las mujeres transexuales somos la última mierda para la sociedad. Nos dicen: 'Ya que vas a ser mujer, sé guapa, lo menos masculina que puedas'. No tenemos derechos, estamos luchando todavía por tenerlos. Se siguen riendo de nosotras, llamándonos travelos", explica así como la discriminación que viven es doble.

Su infancia cobra especial importancia en esta entrevista, se emociona al recordar los desayunos de tostadas con aceite de los olivos de sus abuelos en su casa granadina. Su descripción permite casi percibir el olor de aquellas mañanas. Desde la ventana podía verse Sierra Nevada. Suspira cuando recuerda su pueblo, "cuando estoy mucho tiempo lejos me siento perdida". A veces tiene que volver para reconectarse.

Con ese escenario conectan las tres mujeres de su vida: su madre, su abuela Carmen y su abuela Mercedes. Esta última fue la primera que vio a Jedet maquillada, la define como su cómplice. Es esta conversación con Mara, como cada entrevista del Gatopardo, una manera de reivindicar el camino, no dónde se ha llegado, sino cómo ha llegado. "Ellas, mis abuelas, siempre vieron lo que yo era, pero era otra época, no había conocimiento ni referentes. Creo que tuvieron miedo pero aún así me aceptaron, mi camino ha sido más fácil por ese apoyo", ha explicado.

Son las mujeres, como inspiración, como apoyo y como modelo recurrentes en esta conversación. Suena 'Wannabe' y Jedet piensa en cuando era pequeña y, al ser tan tímida, se quedaba siempre siendo Victoria Bekham entre sus amigas, en aquel momento le parecía sosa, pero ahora le parece que ha sido la más inteligente de todas. Es también esto una metáfora sobre lo que ha ocurrido en su vida. "Me inspiran mucho esas mujeres que todo el rato se reinventan, esa ha sido mi historia, he estado mucho tiempo en la sombra sabiendo que tenía algo que aportar y que en algún momento lo iba a enseñar", explica. Está en su seudónimo también otra referencia fundamental, 'La Sirenita'. "Empatizaba con ese personaje, ella soñaba con ser humana, yo con despertarme y ser una niña, rezaba deseándolo cada noche", explica.

"Soy tan fuerte y tan luchadora porque para poder ser quien yo soy me lo he tenido que currar", ha explicado. Esta Gataparda escribe desde niña, todo lo que siente, todo lo que la inspira. "De niña cuando no me gustaba el final de una película lo volvía a escribir para creer que terminaba así. Mi madre me decía que siempre estaba en un mundo de fantasía, pero es el que real no me gustaba tanto", explicaba. "Durante mucho tiempo reprimía, escondía en mi cabeza lo que realmente quería ser".