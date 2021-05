La desesperanza en Israel y Palestina

El actual enfrentamiento en Oriente Próximo entre Israel y Palestina, que comenzó el pasado 10 de mayo, se ha cobrado ya la vida de al menos 232 palestinos en la Franja, incluido 65 niños y 39 mujeres, y ha causado más de 1.900 heridos, víctimas de los intensos bombardeos israelíes. En Israel, 12 personas -incluido dos menores- han muerto como consecuencia del lanzamiento de cohetes desde el enclave por parte de las milicias palestinas.

“Estamos ante un problema de agenda internacional”, asegura Bichara, fundador del Centro de Estudios e Investigaciones sobre el mundo Árabe y catedrático en la Universidad de Lovaina. Tiene muchas dudas de si la historia nos guía para adivinar el futuro, y reconoce que no tiene “mucho optimismo”.

Ben Ami, exembajador de Israel en España y exministro de Asuntos Exteriores en Israel, nos recuerda que la administración Biden es la primera en los últimos 30 años que no ha mandado un enviado especial para el proceso de paz en Oriente. “Ha habido un cansancio por los procesos que han fracasado”, así que no cree que vayan a repetir la experiencia. Más que entrar a fondo en los problemas de fronteras y refugiados -que no ve en este momento en la agenda-, cree que “la clave es crear espacios de vida razonables para los palestinos ocupados”.

El Gobierno israelí acepta una "tregua bilateral" con Hamás para Gaza El Gabinete de Seguridad israelí ha aprobado parar la ofensiva tras 11 días de enfrentamientos que se ha cobrado la vida de al menos 232 palestinos

Sostiene que hay varias razones que explican por qué Netanyahu ha mantenido Hamás. En primer lugar, “si destruye Hamás el gobierno no existe, y entonces la alternativa es el caos total”, es decir, “una anarquía mucho más dañina que la situación actual”. La segunda, es la solución de los tres estados de Israel, Cisjordania y Gaza, que “le sabe muy bien a Netanyahu”.

Por otro lado, Bichara manifiesta que “los pueblos no mueren de hambre, mueren de humillación”. Asegura que el pueblo palestino no tiene autoridad y ha sido humillado durante décadas, “los israelíes tienen la rienda suelta, no solo ocupando, sino anexionando”.

Y recuerda que “la autodeterminación del pueblo palestino no es solo un derecho humano, es un derecho político”. “Hay que volver a un proceso de paz verdadero, pero no uno donde haya mucho proceso sin paz”, apunta.

“Valdría la pena que en algún momento los palestinos hagan su propia reflexión”, manifiesta Ben Ami. “La construcción de un estado nunca fue el ethos, la idea que definía al movimiento nacional palestino, por tanto, tienen que preguntarse por dónde quieren ir”, observa el exembajador de Israel en España.