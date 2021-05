"No se desecha ninguna dosis": un día en la elaboración de los listados para la vacunación contra el COVID-19

Marta golpea con los dedos los cilindros de las jeringas para eliminar las pequeñas burbujas que se forman. Marta Pérez coordina al equipo de enfermería que vacuna en el Riojaforum, palacio de congresos de Logroño. Junto a otras compañeras prepara y reconstituye las más de 1700 dosis que prevén inocular durante la mañana.

Cada una de esas dosis tiene asignado un nombre. Para que esos nombres y no otros, formen parte de la lista de vacunación del día, se ha debido barajar estrategias, datos y variantes en base a los que decidir.

En el Hospital de San Pedro, Logroño, va a comenzar la reunión para actualizar los planes de vacunación en atención primaria. El punto de partida es la estrategia acordada por el ministerio de Sanidad con los gobiernos autonómicos. Pello Latasa, director general de Salud Pública de La Rioja, acude a este encuentro tras haber asistido a la Comisión de Salud pública. "Vertemos los consensos que se alcanzan a nivel nacional y las indicaciones que se dan desde los organismos de coordinación a nuestros sistemas asistenciales”

Las estrategias planificadas pueden cambiar

La decisión del Comité de Bioética de dar luz verde a los planes del Ministerio de Sanidad de inyectar Pfizer a aquellas personas menores de 60 años que recibieron primeras dosis de AstraZeneca, así como la posibilidad de elegir que la segunda dosis sea de AstraZeneca previa firma de un consentimiento, obliga a reajustar las estrategias. “Este es un ejemplo. Un cambio en la estrategia global que luego tendremos que aplicar en nuestra comunidad”

El segundo paso para seguir avanzando es saber cuáles y cuántas vacunas se van a recibir. Hay una estimación mensual para las vacunas de Pfizer y Moderna. No así para las de AstraZeneca y Janssen, laboratorios más irregulares en su entrega. El ministerio informa semanalmente cuál es el número exacto que va a recibir cada comunidad. Eva Martínez Ochoa, Jeja del Servicio de Epidemiología de La Rioja: “Con esa información, en función de lo que se ha ido vacunando y en función de las vacunas, yo calculo. Pues la semana que viene se pueden vacunas 8000 primeras dosis de Pfizer y 3000 segundas dosis o las que correspondan. Y es lo que trasladamos a los equipos de vacunación.

Reunión del equipo de enfermería

Epidemiología les ha enviado instrucciones de los grupos de población a vacunar y el número de primeras y segundas dosis de qué dispondrán. Con esos datos, el personal a su disposición y los niveles de incidencia, planifican dónde instalar los puntos de vacunación para la semana próxima. Noemí Marauri, directora de enfermería de Atención primaria: “El 50% de las vacunas de esa semana se administran en Logroño, porque en Logroño tenemos el 50% de nuestra población y el 50% restante se administra en el resto de las zonas básicas de salud. De acuerdo con el orden de incidencia, cogemos las zonas básicas d salud donde la incidencia es mayor en esa semana. Y las organizamos teniendo en cuenta el volumen de personas de esa zona y la distancia en kilómetros para poder ser lo más eficientes en esa jornada”.

La planificación se ajusta de tal manera que los grupos de edad previstos en las zonas de salud de los pueblos elegidos sean vacunados al completo en un solo día para ir cerrando las fases de la estrategia de vacunación.

A continuación, se planifican las agendas de vacunación “de acuerdo al volumen de personas que podemos citar, al volumen de profesionales que tenemos disponibles repartidos entre los distintos puntos de vacunación. Y una vez que tenemos eso, lo derivamos a COVID RESPONDE para que ellas se encarguen de la citación”.

Sala de Covid Responde

Un grupo de teleoperadoras resuelve las dudas de los ciudadanos y comunica algunas citas de vacunación Manejan un gestor informático creado por el equipo digital del gobierno de la Rioja. Inés Rollo directora de asistencia a la Gerencia. “En ningún momento vemos el historial clínico. Aquí es nombre, apellidos, DNI, la fecha de nacimiento porque es vinculante a la hora de vacunar y, lo único que nos sale es si ha tenido COVID en los últimos seis meses o está pendiente de una PCR porque también es vinculante para la vacunación”.

Ya delante del ordenador y sabiendo el grupo de edad, las dosis disponibles, de qué laboratorios, cuantas tomas primeras y segundas máximas son posibles y los puntos de vacunación, Andrea Lázaro coordinadora de Covid Responde da forma a las listas ya con nombres y apellidos. “Yo me pongo en fecha de nacimiento entre 1962 y 1966. Luego el municipio, Calahorra. Entonces aquí nos parece todo el listado de la población que está en este rango de edad, que corresponde a la zona básica de salud de Calahorra y que no están ni citados ni vacunados. Ves que tenemos once páginas. Exactamente 2040 personas. Citaría a todo el mundo.”

A partir de aquí se crean las agenda ligadas a un lugar de vacunación, un día, una hora concreta y un tipo de vacuna. El siguiente paso es programar las llamadas automatizadas que informen a las personas de la cita. “A lo largo de cuatro horas se van haciendo diferentes intentos. En caso de no contestar a la llamada en el primer intento, lo vuelve a repetir a la media hora y así sucesivamente”

La llamada automatizada confirma la identidad del citado. A continuación, informa del día, la hora y el lugar de vacunación y pide confirmación. La llamada también ofrece la posibilidad de cambiar la cita, rechazarla o posponerla.

Pasadas cinco horas se comprueban confirmaciones y errores. En caso de errores, se buscan todas las vías posibles para contactar con la persona. Si junto a un nombre aparece la indicación de cita rechazada, también se llama de manera personal para preguntar los motivos: “Si realmente no quiere la vacunación bajo ningún concepto, nosotros le sacamos temporalmente del listado para que no se le vuelva a citar”

En paralelo a la creación de las listas, se activa la planificación y los recursos necesario para recibir a los citados en los puntos de vacunación. Héctor Ruiz, Director General de Emergencias y Protección civil: “Se habla ya con los ayuntamientos para concretar los detalles, asegurar la disponibilidad de los espacios, etc. Por ejemplo, el mes que viene se celebran las pruebas de la EBAU de acceso a la universidad y hay espacios de los que no vamos a disponer. Entonces tenemos que tener previstas otras alternativas”.

Si el procedimiento funciona según lo previsto, todos los citados, al margen de las estrategias de comunicación, han recibido una llamada automatizada, han podido ver la cita en la aplicación de RiojaSalud y 24 horas antes han recibido un mensaje recordatorio.

Cuando al final de la jornada, los últimos citados pasen a los boxes de vacunación. se recurrirá a otra lista, más reducida, con unos pocos nombres. Un plan B para evitar la improvisación: “Un listado que reciben las enfermeras todos los días en el punto de vacunación. De cada vial de Pfizer se extraen seis dosis. Si abrimos el último vial para la última persona que queda, para esas cinco dosis restantes buscamos personas candidatas dentro de los grupos estratificados de población. Entonces lo que tenemos es personas inmovilizadas en sus domicilios, personas en residencias de ancianos, personas ingresadas en el hospital o en centros de convalecencia. Y lo que hacemos es acudir a administrar esas vacunas sobrantes para que no perdamos ninguna vacuna. Donde estén. Si están vacunando en Alfaro, que está en la Rioja Baja , y tenemos tres personas en Haro, cruzan toda La Rioja para administrar esas vacunas. No se desecha ninguna”.