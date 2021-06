Rosalía: viralidad, feminismo, flamenco y deseo

En muy pocos años, Rosalía se ha convertido en una de las artistas más influyentes y conocidas del mundo por muchos motivos. Ha ganado premios, ha hecho historia y ha sido el sumun de la viralidad. En su figura converge un sinfín de características o matices que hacen que sea uno de los fenómenos artísticos más atractivos de las últimas décadas. Primero por su música, una mezcla de flamenco, pop, músicas urbanas y músicas latinas es, al mismo tiempo, comercial y experimental. Segundo por su cuerpo y su potencia, por el aspecto visual de su música, sus videoclips son una parte más de sus canciones, por todo lo que rodea: redes sociales, arte, moda, danza...

Por eso quizá el libro La Rosalía Ensayos sobre el buen querer, que publica Errata Naturae es uno de los ensayos más completos sobre esta artista catalana. Coordinado por Jorge Carrión, experto en entender y analizar la cultura en tránsito de lo analógico a lo digital. En él escriben Martha Asunción Alonso, Javier Blánquez, Mery Cuesta, Marilena de Chiara, Agustín Fernández Mallo, Bruno Galindo, Berta Jiménez Luesma, Reinaldo Laddaga, Isabel Navarro, Pedro G. Romero, Marisol Salanova, Cristian Segura

"Rosalía traspasa el mainstream porque a la gente le hace sentir cosas, vibrar", dice la escritora y periodista Isabel Navarro a la Cadena SER. "Muchas veces no son conscientes de lo que están escuchando o consumiendo y, sin embargo, eso es un disco, una obra de arte atravesada por el feminismo de una manera vivencial, no teórico y eso también les alcanza".

La potencia de un discurso como el de Rosalía es imparable, quizá porque no hay subrayados. "Hay artistas que dictan un mensaje feminista, pero ella no está dejando un discurso, está encarnando una historia. Eso es muy interesante porque acaba teniendo mucha más penetración en el oyente, en la persona que está al otro lado que no solo oye, ve, siente", añade.

Muchas veces en las canciones se dice que esa letra no puede ser feminista, pero ella no lo está diciendo, está encarnando un personaje en ese momento. Lo que hacen las canciones es adoptar esas voces, a veces masculinas y a veces femeninas, pero las acciones siempre son femeninas, la que derriba el camión con las naranjas, la que transforma un prostíbulo en una especie de mar donde se convierte en una diosa después de haber sido humillada.

Su disco, El mal querer, cuenta una historia de desamor, de celos, de maltrato, son letras que a veces rechinan dentro del discurso feminista, pero eso tiene una explicación, según la autora de uno de los capítulos del ensayo. "Muchas de esas letras tienen un mensaje del que se dice que no es feminista, pero la clave está en que ella no lo está diciendo, está encarnando un personaje en ese momento. Lo que hacen las canciones es adoptar esas voces, a veces masculinas y a veces femeninas, pero las acciones siempre son femeninas, la que derriba el camión con las naranjas, la que transforma un prostíbulo en una especie de mar donde se convierte en una diosa después de haber sido humillada".

Una de las mayores críticas a Rosalía es que tras su voz y su música haya un producto prefabricado, confeccionado para vender, algo que desmonta fácilmente este ensayo. Es cierto que hay colaboradores y que su música y su estilo -musical y visual- ha ido evolucionando, pero la artista es plenamente consciente del camino recorrido. "Decir que es un producto es como decir que Lorca es un producto. Es un gran artista aunque se apoye en otros. Es capaz de potenciar y de crear el fuego a través de chispas de otros. Llamarla producto es devaluarla y usar el lenguaje del mercado. Es obvio que para quien vende es un producto, pero los que estamos al otro lado somos receptores que estamos recibiendo la obra, pero también creándola y viviéndola con ella", explica la autora.

Hay mucho de la mística y de la poesía en Rosalía, disfrutar de sus canciones, de su disco, de sus videos, es como un rito. "Es como vivir en una procesión de Semana Santa. La gente se emociona y es algo irracional. Ella está poniendo todo ahí, en ese universo complejo que es su obra, que está compuesto de la canción, de la letra, pero también de la imagen, del clip. Sin todo eso no está completo lo que está transmitiendo", dice Isabel Navarro.

A Rosalía se la ha comparado con muchos artistas flamencos. Isabel Navarro establece un paralelismo, con todas las distancias de tiempo y estilo, entre Rosalía y La Chana. "Son flamencas, catalanas y una está haciendo una reflexión artística sobre el maltrato y la violencia de género y la otra vivió violencia de género". La Chana sufrió la violencia de su marido. Hizo que se retirara de los escenarios, la maltrataba y la controlaba, manejaba su dinero, su trabajo… De hecho, salía a bailar muchas veces con las costillas rotas de la palizas que le daba. Todo eso lo ha contado la propia bailaora en el documental que lleva su nombre

Cuando despareció su marido ella fue libre. "Yo hacía ese paralelismo de señalar qué libre es la Chana, pese a todo lo que ha pasado, y qué libre es Rosalía", defiende Navarro. "De alguna manera el feminismo vivencias ha triunfado a través de ellas, el deseo se ha podido encarnar en Rosalía, ha podido hacer lo que ha querido rompiendo los límites de cualquier restricción que nos hayan querido imponer a las mujeres", añade. Entre esos límtes del patriarcado, están las restricciones sociales y culturales, pero también hay restricciones íntimas, que no se ven, y que hacen daño y que marcan y definen a las mujeres, artistas o no. "Es la automoderación, la restricción de no tomar la palabra, el de no estar en el centro, no ser protagonistas. Tenemos en Rosalía el caso contrario, una mujer que hace cuerpo con su deseo, que tiene un deseo enorme y pone fin al régimen de la automoderación. ¿por qué moderarse? ¿por qué querer poco?"