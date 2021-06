José Antonio Marcos: "La SER es la vida. Contar las cosas con toda la carga humana que supone lo que ocurre"

José Antonio Marcos tiene "toda la relación con el mar que se puede tener". Nacido en Asturias, de padres, abuelos y bisabuelos vinculados a esa tierra tiene claro que su faro será siempre el de Luarca, donde quiere terminar esta conversación acompañado de su mujer, con la que sigue desde que con veinte años se conocieron. "En el mar está la muerte, la búsqueda y el deseo. También la vida", continua. Es esta una conversación en la que una de las voces más reconocibles de esta casa -lleva 40 años trabajando en la Cadena SER- se muestra como nunca. Nos acerca a su vida, al momento en el que entró en esta radio y a todo lo que hace cuando, a las tres de la tarde de cada día, termina de hacer el Hora14 y se vuelve a casa "escuchando a la competencia".

Su referente en la vida fue siempre su padre. La persona de la que hereda el temperamento, "a veces me rebelo", y la manera crítica de ver la vida. "A pesar de se un hombre de poca formación me enseñó a vivir fuera del carril", añade. A él le dijo un buen día que quería dedicarse a la radio, "incluso antes que al periodismo", porque jugaba a poner voces encima de las músicas y a grabarse cuando era aún un niño. Sus padres no parecían convencidos de que lo del periodismo fuese una cosa muy seria y acabó sacándose una oposición antes de entrar con veintiún años en esta redacción. Aquí sigue.

En todos estos años, cuarenta, veinticinco presentando el informativo Hora14, ha puesto voz a cientos de acontecimientos históricos como el 11-M, el final de ETA o el Prestige. Aquí compartió redacción con el mítico periodista Carlos Llamas, al que sustituyó en la baja laboral por su cáncer y al que reconoce como una de las personas más inteligentes que ha conocido. Compartió los meses de su enfermedad y hasta el final y reconoce, aquellas largas conversaciones, los unieron como nunca. "No entiendo cómo la Cadena SER no tiene algo que recuerde a Carlos Llamas, la redacción debería llevar su nombre", explica.

Cierra esta entrevista retomando su seudónimo, 'Matices', su perspectiva vital y periodística. "No todo tiene que estar cortado por el mismo patrón. Al final la radio es la vida. La SER es como la vida. La vida es así. Contar las cosas con toda la carga humana que supone lo que ocurre", finaliza.