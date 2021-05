"Zidane tiene clavado ese día", Antonio Romero desvela uno de los momentos que enfureció al francés

Zinedine Zidane se ha despedido del madridismo mediante una carta publicada en el Diario AS. El técnico francés admite en el texto haberse sentido traicionado y poco apoyado por Florentino Pérez, presidente del club. El Sanedrín de El Larguero analiza las palabras de Zidane.

Antonio Romero: "Zidane conoce la exigencia del Madrid. Él ha sentido que no lo han respaldado, y no solo eso, sino que han criticado su trabajo y el de su grupo. Lo que han hecho el presidente y el director es filtrar una cosa y decir otra".

"Todos sabemos que la silla del Real Madrid es una silla eléctrica. Zidane se sentó en un avión a la vuelta de Kiev y vio una información en la que ponía textualmente "Florentino Pérez está pensando destituir a Zidane". Zidane en ese avión sabía que eso, que luego se rectificó, iba a misa. Zidane tiene eso clavado".

"Se puede respetar que a Zidane le haya molestado todo eso. Él ha entendido que la persona que le ha traído al Real Madrid, Florentino Pérez, al que le ha salvado el pescuezo en dos ocasiones, le ha traicionado. Se siente traicionado y lo ha querido dejar claro; habrá gente que no lo entienda".

Mario Torrejón: "La relación entre Florentino y Zidane es de hablar mucho. Hasta el día de hoy parecía que Zidane encajaba bien los análisis, conversaciones... Para mí ha sido el mejor entrenador del Real Madrid, pero eso no tiene que ver con que haya hecho una carta lamentable atacando a su club".

Julio Pulido: "Creo que Zidane quiere que el madridismo sepa que tienen un presidente que no le ha dado confianza, que filtra informaciones, que se ha olvidado de lo que ha construido en el día a día... Algo de mucho calado ha tenido que suceder para que una persona como Zidane, que no está acostumbrado a las polémicas, recurra a esta carta. Algo ha pasado para romper una relación que hace unos meses era idílica. ¿Qué ha sucedido para que Zidane, íntimo amigo, pase a ser enemigo de Florentino? En contrapartida a esta carta, ahora desde el Madrid toca desprestigiar su figura de opinión, cuando hace meses era absoluta".

Jordi Martí: "Nos falta una versión: la del Real Madrid. La carta es una acusación de deslealtad: "no trabajan para mí, no me prestan apoyo..." Una acusación de este calibre, donde se despelleja al presidente, requiere una segunda versión. A partir de mañana Florentino tiene un problema. Cada vez que pasa un minuto de su silencio, ese minuto es más ruidoso"

Javi Herráez: "Zidane tiene todo el derecho a decir su verdad, pero entiendo que no se enfrente a la prensa, los que diariamente han estado delante de él, para decir sus verdades. Está todo muy medido en esa carta y hay frases que Zidane piensa, pero no ha escrito él".