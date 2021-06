Luz para ricos

Pese a que durante la tormenta Filomena -cuando se dispararon los precios de la tarifa eléctrica- la vicepresidenta cuarta apuntó que, según las previsiones del Gobierno, en el segundo trimestre los precios del recibo se reducirían en torno a un 45%, lo cierto es que el mes que se acaba de cerrar ha sido el mayo más caro de la historia, además de ser el recibo más caro del año.

El recibo medio se sitúa este mes en 82,13 euros en la tarifa regulada, el PVPC, según el modelo de Facua, que descarta segundas viviendas. El kwh se ha situado en 6,5 euros en la media mensual, pero en más de 8 euros en la última semana, sin que bajase apenas el pasado fin de semana, a pesar de la menor demanda. Un hecho que es especialmente llamativo porque en primavera hay poco consumo de calefacción o aire acondicionado, que elevan la demanda y, por tanto, el precio.

Sin embargo, la subida del precio de la luz no es la única noticia respecto a la electricidad durante estos días. Este martes entrará en vigor la nueva tarifa, que afecta a los cargos y peajes del sistema eléctrico, y no solo a la energía consumida. La nueva tarifa establece tres periodos para los costes vinculados al consumo: hora punta, bastante más cara que ahora (de 10h a 14h y de 18h a 22h de lunes a viernes(; hora valle, muy barata (desde medianoche a 8 de la mañana, y los fines de semana completos); y horario llano: el resto de horas de lunes a viernes, de precio ligeramente por debajo del actual.

“Esto significa que vamos a pagar bastante más, por mucho que el gobierno y Competencia maquillen cifras intentando jugar con que, como la potencia va a bajar un poquito, esto se compensa y al final la mayoría de familias va a pagar menos. No, esto va a inflar el recibo. Nosotros hemos hecho un cálculo para el usuario medio y entendemos que la parte variable, la parte de consumo, va a subir al año unos 44 euros, que no es que sea un disparate, pero es que lo que toca es que el Gobierno tome medidas para abaratar la factura, no para que suba levemente” señala el secretario general y portavoz de Facua, Rubén Sánchez, que matiza que “la parte de potencia, como va a bajar un poquito, compensará ligeramente este incremento”.

Además, como adelantó la Ser, el Gobierno trabaja en un anteproyecto de ley que busca reducir los precios ajustando los beneficios de las eléctricas. La intención es que las centrales eléctricas que no pagan derechos de emisión de CO2 pero se benefician de que la luz suba por ellos devuelvan al menos parte de ese dinero: restar a las centrales nucleares, hidráulicas y parte de las eólicas al menos una parte de sus ingresos por el sobrecoste motivado por el CO2 que ellas no pagan.

“En España lo que tenemos es un mercado marginalista, que es verdad que funciona igual que en el resto de Europa, pero con un diseño que lo traslada al mercado minorista, así que sí que es un modelo un poco especial, que lo que hace es que cada vez que aletea una mariposa, se nos dispare el precio de la luz. La conjunción de esos factores -un mercado marginalista, que a mi juicio está mal diseñado- y unas reglas de juego que lo que hacen es tener un impacto enorme en la factura, nos lleva a la situación actual” señala el experto Jorge Morales, portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.