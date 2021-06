En la calle y en el despacho

Es natural que Casado vea irrelevante coincidir con Vox otra vez en Colón cuando ha coincidido ya en muchos gobiernos, algo no irrelevante sino fundamental para la supervivencia del PP en el poder. Casado debe estar todavía alucinado de que produzca sorpresa que coincida con un partido de extrema derecha que él mismo ha acabado normalizando hasta el punto de que llame más la atención que coincidan en una plaza que en el Gobierno de una comunidad. Más allá de llegar a La Moncloa, objetivo que se le presupone, la tarea del PP en el futuro es saber si puede hacerlo solo o con hipotecas que no va a poder pagar de casas en las que no va a poder vivir. Porque coincidir en atacar al adversario no tiene nada que ver en coincidir en gobernar un pueblo, como están descubriendo en Andalucía.