Tropiezos con la misma piedra

Pues, al final, Pablo Casado si va a estar en la Plaza de Colón el próximo día 13, e Inés Arrimadas también. Los dos decidieron ayer que van a participar en la manifestación contra los indultos. Van a intentar evitar la foto, reeditar la famosa foto de Colón, así que se van a pasar la mañana localizando a Santiago Abascal para situarse al otro lado de la plaza.

No quieren foto en el estrado, como la última vez, no quieren que se les fotografíe al lado de la ultraderecha, pero es que la ultraderecha va a estar en el mismo sitio que ellos, con los mismos argumentos que ellos. Y que el argumento de Vox sea la calle y el enfrentamiento no debe sorprendernos, pero que el Partido Popular lo secunde es francamente preocupante.

El problema no son los indultos, una herramienta completamente legal y legítima, el problema es el encaje de Cataluña. Un encaje que se resquebrajó del todo, entre otras cosas, porque el PP optó por la confrontación, algo que a los independentistas ya les iba bien, que esto también hay que decirlo. Sin propuestas constructivas, sin voluntad de entendimiento. Se recogieron firmas contra el estatut, se montó una manifestación en Colón. Y seguimos en lo mismo, porque, ¿cuál es el plan de Pablo Casado para Cataluña? ¿Cómo piensa solucionar este tema?

El tiempo dirá si los indultos habrán sido o no el desatascador del bucle, pero lo que seguro que no desatasca nada es la estrategia de la calle, porque ésta se retroalimenta con el independentismo más hiperventilado. Se necesitan los unos a los otros para seguir subsistiendo. El diálogo la posibilidad de acuerdo les acobarda. E, insisto, de la ultraderecha se puede esperar esto y más, pero de un partido de Gobierno cabe esperar una actitud responsable, sobre todo porque cuando es el PSOE quien está en la oposición no vacila en apoyar a un ejecutivo del PP en cuestiones fundamentales, en cuestiones de estado.

Y sobre Ciudadanos, nada que esperar. Inés Arrimadas va a estar en Colón, una plaza que supuso el principio del fin del anterior líder del partido, Albert Rivera. Esto de los segundos tropiezos con la misma piedra parece que no se entiende en la derecha española.