La anécdota de Luis Piedrahita durante uno de sus monólogos que acabó sin final feliz

Las historias con una pedida de mano de por medio tienden a salir bien, pero no ocurre siempre. En 'La Ventana' de la SER hemos conocido de los dos tipos. La que sale bien es la historia de Lidia y Borja. Ella es matrona y él es enfermero especialista en atención primaria. Tienen 26 y 28 años respectivamente y se han prometido después de que él participara en el Ironman. Entre la natación, correr y el tramo en bicicleta, Borja había recorrido más de 226 kilómetros al cruzar la meta. Allí le esperaba Lidia con una última sorpresa más: pedirle matrimonio.

La "encerrona", según ha contado Lidia, no fue fruto de un plan detallado y premeditado. Había pensado en proponérselo a Borja desde Navidad y había decidirlo que el triatlón era un buen lugar porque iban a coincidir muchos familiares y amigos y porque podría ser divertido. Ha confesado que en el momento se encontraba " contenta y nerviosa", pero el desenlace fue el deseado por todo el mundo cuando se suceden este tipo de actos: Borja dijo que sí, aunque al principió le costó unos segundos asimilar la situación. "Me quedé un poco en shock" ha reconocido Borja, que volvía a la línea de meta pensando más en la pizza y la cama que le esperaban en su casa que en una futura boda.

Ahora el debate se centra en las fechas del evento. Borja quiere tomárselo con calma y ha admitido, entre risas, que hay un poco de discusión con eso. " Ya que no tuve mucho tiempo para pensármelo al menos ahora la boda que me deje un poco más de margen”.

Lidia fue valiente, se arriesgó y la jugada le salió a pedir de boca. Pero las dudas siempre rondan la cabeza de todo aquel que se dispone a hincar la rodilla y , por supuesto, no todos disfrutan siempre del final feliz que ha tenido esta pareja. Si no que se lo digan a Luis Piedrahita, que ha tenido alguna experiencia negativa al respecto. El cómico ha relatado que muchas veces en sus espectáculos le piden que si se pueden declaran, algo a lo que siempre acepta. Sin embargo, a veces no sale bien. De hecho, una vez durante uno de sus monólogos un chico se levantó para hacer el ya conocido ritual. Tal y como ha contado Piedrahita, el chico en cuestión comenzó a hablar en un momento determinado de la función, pero " mientras el iba hablando ella iba poniendo caras" y se produjo un silencio cuando le propuso matrimonio que se saldó con un no por respuesta. "Lo peor es el que el chico tuvo que volver al asiento, terminar el show al lado de esa chica y yo seguir haciendo el monologo, que no era fácil" ha bromeado Piedrahita.