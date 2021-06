La salud mental de los jóvenes: un problema anterior a la pandemia y sin apenas instrumentos judiciales

La pandemia ha sacudido en mayor o menor medida a toda la sociedad. Aunque el foco de atención se sitúa sobre los más vulnerables en salud, también existen otras víctimas que pasan desapercibidas: los más jóvenes. El gerente del Hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo, publicó el domingo un hilo en Twitter en el que expresaba su preocupación por el impacto de la pandemia en la salud mental de los más jóvenes:

Natalia Velilla es magistrada en un juzgado de familia en Móstoles, Madrid, y lleva, también, internamientos psiquiátricos. Ha asegurado sentirse identificada con la publicación de del Castillo: “Yo llevo todos los internamientos psiquiátricos y estamos viendo gente cada vez más joven y con patologías novedosas: brotes psicóticos sin antecedentes, anorexias nerviosas o intentos de suicidio. Me gustaría que esto se investigara”.

Desde hace algún tiempo son cada vez más frecuentes las críticas a las salidas nocturnas de jóvenes. Sin duda se han de tener en cuenta los riesgos de contagio, pero también el impacto que está teniendo la pandemia en la salud mental de los jóvenes. (Abro hilo) — Manel del Castillo (@maneldecastillo) May 30, 2021

Ha acudido también a ‘La Ventana’ Jesús de la Gándara, jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos, para tratar este problema. Como uno de los autores de un estudio acerca del confinamiento y la salud mental en la población infantil y juvenil, ha asegurado que quisieron anticiparse y “prestar atención a las familias” para evitar riesgos. No obstante, los resultados obtenidos distan de lo han comentado Velilla y del Castillo: “Cuando hicimos el seguimiento durante seis meses y tres o cuatro evaluaciones seguidas, al final la salud mental de los niños conjunta había mejorado”. Además, ha asegurado que el problema “no es de alarma, es de alerta”, y que no nace a raíz de la pandemia: “Lo llevamos diciendo los psiquiatras hace diez años. Hay que prestar atención a la salud mental juvenil porque es la que más crece, porque es la que más demandas produce y porque es la que tiene las listas de espera más grandes”.

De la Gándara ha comentado que la pandemia no ha afectado “tanto como pueda parecer”, y ha asegurado que el descenso de edad de los internamientos se debe al consumo de sustancias. También ha denunciado una insuficiencia en la atención a los jóvenes. “Diez casos en atención primaria no es nada, uno en un tribunal de justicia es mucho”, ha valorado. Por otro lado, la magistrada Velilla ha asegurado que la justicia tiene pocos instrumentos y que se trata de un problema “totalmente terapéutico”. “El juez interviene en casos extremos, únicamente para legalizar una situación aconsejada por un médico. Nuestra misión es muy instrumental”, ha admitido. Velilla también ha manifestado la necesidad de un círculo alrededor de estas personas más allá de la justicia que incluya servicios sociales y terapéuticos con el fin de una mejoría de las familias y los niños. “No puedo decirles a los oyentes que tenemos un gran sistema judicial desde el punto de vista de la enfermedad mental porque no es así”.

La magistrada ha asegurado que, aunque no afecte en el ejercicio de sus funciones, situaciones como las tratadas le afectan mucho: “Ves las carencias del sistema donde más, porque tú como juez lo único que puedes hacer es examinar lo que te dice el psiquiatra, pero no veo más. Me produce frustración que en España la salud mental en general es la gran olvidada”. De la Gándara ha añadido que todos los internamientos de menores deben estar aprobados por un juez de familias, y que se trata de una medida “garantista y que no se está abusando del sistema”. También ha corroborado en cierta medida lo que ha afirmado Velilla: “Todo es perfectible. Los recursos en salud mental, en los últimos veinte o veinticinco años, sean triplicado en España, pero obviamente la demanda ha crecido por una mayor sensibilidad de la población y por incremento de patologías menores pero muy frecuentes”.