'Expediente Warren: Obligado por el demonio': una inmersión más profunda y oscura en el terror paranormal

El matrimonio Warren está de vuelta. Después del caso de la familia Perron, a la que tuvieron que ayudar después de que se dieran una serie de sucesos paranormales en la nueva casa a la que se acababan de mudar; y el caso Enfield, donde investigaron el caso de una madre soltera que vivía con sus hijas en una casa invadida por espíritus malignos, llega el caso de Arne Johnson.

En 1980, un niño de 11 años comenzó a tener pesadillas y comportamientos extraños hasta que, finalmente, Ed y Lorraine Warren determinaron que estaba poseído por 43 demonios. Durante uno los exorcismos, el novio de su hermana, Arne Johnson, se encaró a los demonios retándoles a tomarle a él y dejar tranquilo al pequeño, y así fue. Unos meses después, ya en 1981, Johnson asesinó brutalmente a un hombre y en el juicio declaró en su defensa: “the devil made me do it” (el diablo me obligó a hacerlo).

“Con todo el respeto a todos los demás casos o exorcismos a los que nos hemos enfrentado, esto es un homicidio real que sabes quién lo ha cometido, está demostrado y no hay ningún misterio en torno a eso. Por eso este caso tiene más peso que los demás, porque fue la primera vez que se utilizó la posesión demoniaca como coartada. Además, era un caso que no solo implicaba a los Warren, a la familia y a los amigos, sino que implicaba a varias ciudades, varios departamentos de policía y al sistema judicial, y aún así, Ed y Lorraine confiaron en que el argumento de la posesión podía ser una posibilidad”, explicaba Patrick Wilson, el actor que da vida a Ed Warren, en una entrevista con El Cine en la SER.

Como en todas las películas de la saga, resulta escalofriante que lo que vemos en pantalla esté basado en hechos reales y que en los créditos finales se demuestre a través de imágenes y grabaciones de audio. Arne, que cumplió cinco años de cárcel y se casó con su novia de aquel momento, con la que sigue a día de hoy, cobra vida en la ficción gracias al actor irlandés Ruairi O’Connor, que debuta a lo grande en el universo del terror: “Es muy difícil hacer una película de terror, es muy distinto a todo lo demás. Es muy físico y emocionalmente agotador, pero es muy divertido, porque sabes cuándo has fallado. Lo más difícil es mantenerse dentro del personaje. En un momento, estaba esposado a una cama y aunque acolcharon las esposas para que no me doliera, después de varios días mis brazos estaban tan hinchados que cada vez que tiraba en contra de las esposas sentía dolor de verdad y era como «oh, es genial, no tengo que actuar más porque estoy realmente dolorido». Es una mentalidad extraña en la que es difícil entrar, porque quieres hacerte sufrir lo máximo posible”.

‘Expediente Warren: obligado por del demonio’ es terrorífica, es todo lo que los fans de la saga pueden esperar. Tiene una escena inicial que será difícil de olvidar y una tensión que hará que, probablemente, más de uno tenga que dormir con la lámpara encendida. Es, como señalaba Wilson, el caso más complicado al que por ahora se han enfrentado los Warren, pero también es el más oscuro. En esta cinta no solo conoceremos el caso de Arne Johnson, sino que indagaremos más en el don de Lorraine Warren: “Siempre hemos intentado incrementar el miedo y la apuesta, y explorar la relación entre el matrimonio de forma más profunda. Lo que es muy interesante de esta película en cuanto a mi personaje es que tenemos la oportunidad de bucear más profundamente en su clarividencia, en cómo sus habilidades funcionan. Es una inmersión mucho más profunda y oscura”, indicaba la actriz que una vez más se sumerge en la piel de esta investigadora de sucesos paranormales, Vera Farmiga.

Esta mayor oscuridad y esa mayor inmersión en el matrimonio Warren no es la única novedad que trae consigo esta tercera entrega. James Wan, el creador de la saga y quien ha asumido la dirección de las dos primeras cintas, esta vez se queda únicamente en la producción y cede la silla de director a Michael Chaves, quien ya hizo lo propio con ‘La llorona’, también producida por Wan. “Nos ha dado una nueva mentalidad, nos ha llenado de energía y nos ha hecho ver qué podíamos seguir haciendo muchas cosas sin James. Nos ha hecho ver que somos buenos, podríamos decir que nos ha empujado a salir del nido y a volar sin esa vigilancia. Pero, honestamente, lo que es más importante para mí es que, sea quien sea el director, nos llene de energía y consiga que nos sintamos en familia”, explicaba Farmiga.

El 4 de junio llega esta tercera entrega de la saga liderada por los Warren para seguir demostrando que es una de las más aterradoras de los últimos años.