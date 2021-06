Manu Carreño: "Ancelotti me parece tan buen entrenador y tan buen tipo que no entendí nunca su despido"

El Real Madrid ha hecho oficial en la tarde de este martes el regreso del italiano Carlo Ancelotti al banquillo del Bernabéu. Ancelotti vuelve seis años después, tras ser despedido en verano de 2015, a final de temporada.

En el Madrid ganó la Décima, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes y dejó un gran cariño entre los jugadores, algo en lo que ha incidido Manu Carreño en El Larguero

“Una buena forma de tapar lo de Zidane era Carlo Ancelotti, a mí me parece un buen entrenador para el Real Madrid. Es verdad que ahora parece que estaba ya un poco en la línea descendente de su carrera, es como que Carlo Ancelotti parece que ya no estaba en la primera línea de los entrenadores de Europa. Nadie se acordaba de Ancelotti hasta que Florentino ha vuelto a mirar ahí”, ha opinado.

El director de El Larguero ha valorado positivamente la vuelta a Ancelotti: “Me parece tan buen entrenador y tan buen tipo… Las dos cosas a la vez. El perfil de entrenador que ha triunfado en el Real Madrid, el perfil de entrenador perfecto para el Real Madrid. Vicente del Bosque, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane… Mira que se ha hablado de la mano dura y del látigo y de revoluciones y de ‘estos se van a enterar como no corran…’. Es que al final históricamente es lo que peor ha funcionado en el Real Madrid. Supongo que es porque en este tipo de vestuarios no es lo que mejor casa. Los jugadores siempre hablaron muy bien de Ancelotti. Él dejó muy buen recuerdo en el vestuario”.

En esta línea, ha añadido: “Me parece tan buen entrenador y tan buen tipo que no entendí nunca por qué le despidió el Real Madrid, porque le dijo a los dos años, ‘puerta y hasta luego’ para volver a recuperarlo ahora. Sinceramente es de las cosas que no entiendo, es que me cuesta entender porque Ancelotti era malo hace cuatro años y es bueno ahora, si es que es igual de bueno, pero este es el loco mundo del fútbol en el que después de la segunda etapa de Zidane llega la segunda etapa de Ancelotti”.

“En general no solo dejó un buen recuerdo en el vestuario del Real Madrid, creo que dejó un buen recuerdo en el fútbol español porque es un tipo querido incluso en la acera de enfrente, por los rivales, un tipo que se ha ganado el respeto y el cariño de todos”, ha concluido.