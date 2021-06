Pedri: "Los favoritos somos nosotros; tenemos que fijarnos en nosotros y tener confianza"

Pedri ha sido uno de los 24 convocados en la lista de Luis Enrique para la Eurocopa 2021. El jugador canario explicó en El Larguero cómo afronta su primera convocatoria con la Absoluta: "Los favoritos somos nosotros; tenemos que fijarnos en nosotros y tener confianza".

"Los favoritos somos nosotros. Tenemos que fijarnos en nosotros y tener confianza para afrontar los partidos. Prefiero que las otras selecciones se fijen en nosotros que nosotros en ellas", explicó.

Sobre cuál es su techo, el jugador del Barça fue contundente: "No soy de ponerme techos, siempre intento mejorar día a día. En la Selección y el Barça tengo muchos compañeros donde mirarme. Lo que diga la prensa me da igual. Las críticas prefiero escucharlas, de ellas se aprende. Escuchas y coges fuerza para hacerlo mejor".

"Tenía ganas de venir, ahora a disfrutar la oportunidad. Que nadie dude que estoy al 100% que daré lo mejor de mí. Cuando era pequeño mi padre me decía que los que corrían eran mejores que los que la tocaban e iban al pie".

Respecto a las diferencias entre el equipo de Koeman y el equipo de Luis Enrique, Pedri afirmó que no hay tantas diferencias. "Jugar en el Barça y en la selección no es muy distinto: los dos tienen un estilo de tener el balón y proponer el juego", matizó.

"Si fuera mi decisión, Messi se quedaría"

El jugador, de 18 años, opinó sobre el futuro de Messi en el club. "¿Messi? Ojalá se quede. Si fuera mi decisión sí, pero no tengo que tomar yo la decisión. La relación con él siempre ha sido muy buena y me ha dado muy buenos consejos: que llegue al área, en un rebote siempre puede hacer gol. Si te lo dice el mejor jugador del mundo, habrá que hacerle caso. Jugar con el mejor del mundo te hace mejor, a mí y a todos", explicó.

Respecto a la continuidad de Koeman, Pedri fue muy claro: Estoy agradecido por los minutos, me ha dado mucha confianza. Pero no me meto con la decisión del presidente".