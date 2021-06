El lobo... de la inflación

Aunque los bancos centrales señalan que la subida de la inflación es a corto plazo, vinculada a factores temporales, los precios empiezan a dispararse, lo que suele anticipar subidas de tipos de interés, un endurecimiento de la política monetaria que perjudicaría seriamente a los países como España, con una elevada tasa de deuda pública.

Este martes Eurostat ha publicado los datos de inflación de la zona euro, que se sitúan en máximos desde octubre de 2018 -con un incremento de un 2%-, fundamentalmente debido al incremento de los precios en la energía, que se disparó en la eurozona un 13,1%. La inflación subyacente, sin embargo, se situó en el 0,9%. En nuestro país ese incremento se sitúa, según el indicador adelantado del INE, en el 2,7%, En Estados Unidos, la inflación notificada hace unas semanas alcanzaba al 4,2%.

“Hay una parte que claramente es transitoria, que tiene que ver con el arranque de la economía, con cuellos de botella en las cadenas de valor, en las cadenas de suministro, pero no veo inflación con desempleo: no va a haber inflación permanente hasta que no suban los salarios, y no van a subir los salarios hasta el crecimiento sea lo suficientemente fuerte como para tensionar los mercados de trabajo” señala en Hora 25 de los Negocios Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía en IESE Business School, que descarta que esta subida de precios se mantenga en el tiempo. “Mientras los salarios estén retrasados sobre la subida de precios, esos salarios fijos van a poder comprar menos bienes encarecidos. La duda es cuánto va a durar este efecto que tiene mucho que ver con tasas interanuales porque estamos comparando una economía confinada con una economía en las puertas de lo que esperamos y confiamos que sea una apertura generalizada” explica.

Respecto al proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros que busca poner coto a los beneficios de las compañías energéticas, con el objetivo de rebajar un 15% el recibo de la luz en los próximos cinco años, el profesor del IESE Business School apunta que las subidas del precio de la energía no solo se dejan notar en el recibo mensual, sino “en todos los precios, de todos los bienes y los servicios, hay un componente energético en mayor o menor medida”. “Pero de nuevo comparamos precios de abril de 2021, con una economía en apertura, con una economía que estaba en su peor momento, como era mayo del año pasado. Ahí también importa mucho saber si es permanente o transitorio. La medida que ha aprobado hoy es perfectamente razonable” apunta Díaz-Giménez, porque considera que a parte de las energéticas no les corresponde “ese beneficio caído del cielo”.