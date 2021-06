Osaka y los medios

Entiendo perfectamente que la salud mental de alguien se resienta cuando tiene que hablar con periodistas doscientas veces al año, con algunos incluso sin grabadora. Entiendo perfectamente que existe algo llamado libertad de expresión, un derecho fundamental, y que en esa expresión cabe el silencio; si los grandes torneos exigen por contrato a los jugadores que hablen con los medios, también entiendo perfectamente que haya jugadores que vean su derecho a la libertad de expresión vulnerado. Y me parece estupendo que se ponga sobre la mesa la necesidad o no de que alguien responda obligado una y otra vez a las mismas preguntas o preguntas trampa, y el estrés que genera eso sobre todo cuando las respuestas son tan susceptibles de ser descontextualizadas. El miedo, la ansiedad o el vértigo de Naomi Osaka ante los micrófonos no tiene por qué ser, como dice hoy Toni Nadal en El País, el mismo que en la pista. En la pista Osaka sabe bien lo que hacer, fuera de ella no tiene por qué. Una no elige los lugares en los que sufre ansiedad, se deprime o se harta.