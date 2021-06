"No puedo asumir 5.000 pacientes en mi cupo y cobrar por 1.400. No puedo con más desprecios"

Pese a los -ya olvidados- aplausos de las 20:00, la situación de la sanidad pública en España no ha mejorado, de hecho va a peor. Un ejemplo de ello es el doctor Jesús Martínez, pediatra de 62 años, que ha ejercido los últimos 14 años en el turno de tarde de un centro de atención primaria de Paracuellos del Jarama, en Madrid. Jesús ha decidido dejar la sanidad pública por las condiciones laborales. Confiesa en un tuit que no puede seguir aguantando los desprecios de la gerencia y de la dirección.

Hasta aquí he llegado, no puedo más. No puedo asumir 5000 pacientes en mi cupo y cobrar por 1400 que ya es mucho. No puedo con más desprecios desde la gerencia y dirección. Hasta pronto #SanidadPublica — Jesús Martínez (@jmartinezal) June 1, 2021

El doctor Martínez se ha asomado a La Ventana para contar cuál es la situación en la que se encuentra en su centro de salud. Dice que todo ha empeorado desde la pandemia "sobre todo en los últimos 6 meses tenía 50 pacientes por día". Se quejó de esta situación a la dirección, les dijo que la próxima vez que tuviera 50 pacientes se iba. La solución que le dieron fue ponerle 49 pacientes.

Martínez declara que la condición de la sanidad pública está empeorando: “Ha habido un declive en los últimos años, cada vez hay más presión. Hace unos años desapareció cualquier atisbo de mejora".

Aunque dice que la vocación se le va acabando poco a poco, confiesa que la consulta le "da la vida" y que es su su gerente y su directiva quienes se la quitan: "no me ayudan para nada, no dan soluciones. No te aportan nada. Al contrario, te ponen problemas. Si de 50 en una tarde, 49 han ido bien me van a llamar para regañarme".

De momento ha pedido una baja, porque le "gustaría muchísimo que fuera un hasta luego”, declara.