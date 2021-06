La polémica del día

Pablo Casado ha justificado que estará en la manifestación de Colón del 13 de junio porque “su obligación es estar con la España real”. Y convendría que cuidase más sus palabras. Primero, por coherencia, porque su predecesor, Mariano Rajoy, cuando se manifestaban hace diez años contra él, situaba en esa España real a “la mayoría silenciosa que no se manifiesta, que no sale en las portadas ni abre los telediarios, a los que no vemos, pero son mayoría”. Está claro que ha cambiado el cuento, pero deberían explicarnos por qué la enana ahora es Blancanieves.

Y segundo, debería contarle alguien que la España real es más compleja que algunas conexiones neuronales. Y en ella caben los que indultan y los indultados, los que están a favor o en contra de la medida o les resulta indiferente, incluso los que indultaron en su día y ahora lo consideran anatema. Así que, por respeto a los ciudadanos, que son los contribuyentes que sostienen su nómina aunque no le hayan votado, debería medir sus declaraciones. Manifiéstese con quien quiera, donde quiera y por lo que estime conveniente, pero, por favor, no nos ofenda innecesariamente, que bastante tenemos ya.