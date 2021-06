Cristina Andrades: "Los trastornos de la conducta alimentaria no se solucionan comiendo más o menos"

Gestos como ir mucho al baño, el vómito autoinducido, la preocupación excesiva por la comida o el ejercicio son la punta del iceberg de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). Historiales dietéticos largos, baja autoestima... ¿Qué hay debajo del iceberg?

“En muchas ocasiones un TCA no nace siempre del simple deseo de adelgazar. El deseo de adelgazar esconde muchos mensajes, motivos y necesidades que van más allá y no son cubiertas con esa perdida de peso. Lo mismo ocurre cuando se presenta un trastorno de atracones, donde la conducta compulsiva adquiere esta función intentando cubrir o evitar emociones”, señala Cristina Andrades, psicóloga clínica especializada. En su libro Cuida de ti habla de las emociones y de cómo pueden repercutir en nuestra relación con la comida.

Sin embargo, sí es cierto que largos recorridos dietéticos se relacionan con conductas alteradas, dificultades para tener una autoestima sana y un incremento del pensamiento crítico. Como señala la psicóloga Mamen Bueno: “La huella dietante hace referencia a todas las marcas, recuerdos, sensaciones, pensamientos o diálogos internos, que van dejando una historia de dietas malogradas”. “Si cada dieta realizada lanza el mensaje sobre de mi fracaso, insuficiencia, falta de fuerza de voluntad o no validez, esto daña mi opinión sobre mí misma y alimenta mi voz más crítica”, reconoce Andrades.

Aumento de enfermedad y menos recursos

En España se calcula que los padecen en torno a 400.000 personas, con una presencia muy destacada de adolescentes. “La pandemia, y especialmente el periodo de cuarentena que todos tuvimos que realizar en casa, ha aumentando sin duda los casos de TCA. En algunos hospitales españoles se habla del doble de casos que en meses anteriores y de un aumento de las listas de espera. En el ámbito privado hemos notado un aumento de las consultas por parte de las familias que se muestran preocupadas ante el comportamiento sus hijos e hijas”.

La anorexia es considerada como uno de los trastornos psiquiátricos más serios y con más riesgo de muerte, alcanzando un 6,5% de la población general. “Es cierto que cada vez tenemos más presente la importancia de la prevención y el entender que no es una psicopatología que se solucione “comiendo menos o comiendo más”. Sin embargo, aún la gravedad de las mismas se olvida en numerosas ocasiones y carecemos de servicios asistenciales suficientes para la cantidad de población afectada.

La prevención empieza en el colegio y en casa

La labor preventiva es clave. “Se podría realizar desde las escuelas e informando a las familias con una psicoeducación correcta sobre lo que implica y lo que es un trastorno de la conducta alimentaria, o el disponer de mayores facilidades a la hora de realizar derivaciones a las unidades de salud mental públicas, así como aumentar la información sobre asociaciones”, señala Andrades.

“Somos un modelo para nuestros hijos. Si los padres no tienen una buena relación con la comida es probable que tampoco la tengan sus hijos”, añade el psicólogo especializado en crianza, Alberto Soler. “Un buen comienzo sería dejar de juzgar constantemente los cuerpos de los demás”, añade.

Silencio emocional

Callamos las emociones esperando ocultarlas a los demás y a nosotros mismos. “No toleramos sentir determinadas emociones y no aprendemos a regularlas ni a convivir con ellas. Hay emociones que se cargan de una connotación negativa y se vive intentando que no aparezcan en nosotros, cuando son necesarias y adaptativas, así como inevitables", comenta Andrades. Alberto Soler, por su parte, señala que “hay miedos evolutivos que no necesitan de atención psicológica pero que, si evolucionan hasta incapacitarnos para disfrutar de actividades o eventos, entonces necesitamos pedir ayuda”. Por otro lado, cuando callamos sobre cómo nos sentimos, es como si acumuláramos y acumuláramos dentro de nosotros. Puede llegar un momento en que nada más se puede acumular y se manifiesta todo lo que hay dentro de otras maneras, como por ejemplo, la ingesta compulsiva”, añade Andrades.

El papel de las redes sociales

Tal y como admite Andrades: “Nuestra salud es tan compleja que no podemos hacer depender su mejora de un simple número de la báscula”. Las redes sociales se han convertido en un escaparate enorme y las 24 horas del día. “Como buen escaparate, habitualmente lo que se expone se mide al detalle, se coloca para que muestre su mejor versión y el error no forma parte de lo que se expone. Sin embargo, hacernos creer que esto es la realidad de la vida está ocasionando grandes daños en los ideales en base a los cuales estamos desarrollándonos. Filtros, viajes, fotos perfectas, cambios de ropa constantes... Para la población adolescente y preadolescente, lo que se supone que debería ser una vida “genial” se convierte en un algo inalcanzable, asociándose sentimientos de frustración, tristeza y rechazo al verdadero presente que ellos y ellas viven”, reconoce la experta. ¿Posibles soluciones? “No es acabar con las redes, es educar para el buen uso de las mismas. Este sería un camino en el cual invertiría las energías como un posible recurso que nos permita protegernos”, aclara.

El ejercicio físico e investigación

La comida, al igual que el ejercicio, puede ser una herramienta de regulación emocional. Los altos niveles de actividad física, según algunos estudios, ocurren en el 31%-80% de los pacientes con anorexia.

Se va a poner en marcha el proyecto ESATRAL, consistente en la validación de un programa de ejercicio físico para pacientes que sufren de anorexia. En el desarrollo del proyecto participarán Ita Previ, PERFORMA Salud y la Universidad Católica de València. Aquellas pacientes que sean de València y quieran participar tienen que escribir a infoita@itasaludmental.com. Asunto: ESATRAL.

Una puerta de salida

Padecer TCA es algo que sufren pacientes y familias. Tal y como admite la psicóloga Gema García: “De los TCA se sale”. “Les animo a pedir ayuda tanto para su hijo e hija como para ellos como familia y les recomendaría, como hago en el libro, la lectura del blog CometeelmundoTCA, donde encontrarán muchísima información para comenzar a comprender qué es una alteración alimentaria”, subraya Andrades

Una paciente con anorexia, Rosana, nos contará su historia y compartirá su proceso. Nuestro “buscador” Luis Boyá hablará con el creador del proyecto Cómete el mundo contra trastornos alimentarios, Manuel Antolín y la iniciativa #NiBikiniNiBikino contra la operación bikini. Además, los expertos responderán a las dudas de las pacientes y las familias.