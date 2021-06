Cannes 2021 se pliega al cine francés y a los viejos conocidos como Farhadi, Verhoeven y Wes Anderson

Cannes 2021 siempre ha compaginado la necesidad de ser el gran mercado mundial y el foco del cine de autor. Diversidad y estrellas, esa ha sido la máxima desde hace décadas y una defensa del cine y la cultura francesa que le ha llevado a plantar cara al poderoso Netflix. Después de la pandemia, Cannes parece más emotivo, más convencido de que la identidad y el cine francés tienen que estar en el centro del certamen, sin olvidar los grandes nombres del cine de autor y la búsqueda de nuevos talentos. Con todo eso, ha compuesto la Sección Oficial, Una cierta mirada -que este año se centrará más en óperas primas- y una nueva sección: Cannes Première, donde ubicar autores que no entran en competición, pero que deben estar en el festival, según reconocía Thierry Frémaux.

"Después de la pandemia estamos convencidos de la validez del modelo francés, que nos ha llevado a pensar en las salas, en las plataformas y en el público. Podemos decir que el cine no está muerto, lo demuestra la espectacular vuelta del público a las salas", explicaba el máximo responsable de Cannes que incidía en que las películas de esta edición reflejan una vocación internacional y de atender a la cuestión identitaria, así como mostrar la crisis mundial que vivimos. Mucho cine francés en todas las secciones y ningún taquillazo. Decía Frémaux que el blockbuster se exhibirá en la playa y que se anunciará más adelante. "No será ni James Bond, ni Spielberg, ni Dune ya que por estreno se van al otoño", reconocía.

El francés Leos Carax inaugurará el festival con un musical que reúne a Marion Cotillard y a Adam Driver, actor de Star Wars, de Historia de un matrimonio, Los muertos no mueren. Annette, cuya trama ahora tiene lugar en Los Ángeles, cuenta la historia de Henry, un comediante de humor feroz, y Ann, una cantante de renombre internacional.



En un año donde las salas francesas han estado meses cerradas y los cineastas, actores y actrices han montado en cólera contra las medidas de Macron y las escasas ayudas al mundo de la cultura, Cannes promete ser una defensa de su cine, de su cultura y de su identidad, como cada año, en realidad. Por eso, esta edición es más importante y generosa la presencia de directores galos, como Jacques Audiard, que regresa con Les Olympiades, película que cuenta con guion de Céline Sciamma. Es una de las grandes apuestas, del ganador de Cannes por Deephan en 2015 y se centra en las dinámicas diarias de una barriada francesa.

Mia Hansen Love es otra de las francesas que competirá este año. Una película anunciada desde 2018 pero que ha sido víctima de distintos retrasos. Bergman's Island es la historia de una pareja de cineastas que viajará a la isla de Faro, para buscar la inspiración de la que gozó Bergman en su obra. Las realidades entre la ficción y la realidad comenzarán a estar difusas. Y consigue entrar en competición François Ozon con Tout s'est bien passé. Completan la larga lista de títulos galos Titan de Julia Ducournau con Vincent Lindon y Un demi clair matin de Bruno Dumont y La fracture de Catherine Corsini con Valeria Bruni Tedeschi.



Curiosa será la aparición de Sean Penn en competición después del fiasco con su anterior película que llevó hasta Francia a Charlize Theron y Javier Bardem. Esperemos que con Flag Day no haya otra bronca con la prensa. Otro americano que estará en competición es Sean Becker con Red Rocket. Wes Anderson y Paul Verhoeven decidieron el año pasado guardar un año su película para volver al Festival de Cannes. Anderson volverá con The French Dispat y Verhoeven con Bennedetta, dos de las cintas más esperadas. También Nani Moretti ansía llevarse la Palma de Oro de nuevo -ya la ganó con La habitación del hijo- y se saltó Venecia para ir a la Croissette con Tre Pianni, otro drama familiar.

No sabemos si habrá colas o la prensa podrá seleccionar su asiento, pero de haber colas, una de las más numerosas de esta edición está claro que sería la de Apichatpong "Joe" Weerasethakul. El cineasta tailandés causa sensación entre los cinéfilos y se espera con ganas su vuelta tras ganaren 2010 por Uncle Boome recuerda sus vidas pasadas. Con Tilda Swinton en el reparto, Memoria es una coproducción a gran escala que lleva años en producción.

Mucha francesidad, poca igualdad de género, como cada año, donde solo hay cuatro mujeres en competición, algo que tratan de sopesar metiendo a directoras fueras de concurso. De ahí la presencia de Emmanuelle Bercot como directora. La actriz presenta De son vivant, su segundo largometraje protagonizado por Catherine Deneuve, después de la mediocre La doctora de Brest, con la que inauguró hace unos años San Sebastián. Fuera de concurso también estarán Han Jae Rim, un cineasta coreano que cuenta una historia de un ataque terrorista en un avión, Emergy declaration. El documental de Todd Haynnes sobre la Velvet Underground. Tom McCarthy con Still Water y Matt Damon. Valèrie Remericer con Aline. Y el francés Cédric Jiménez con Bac Nord.

El japonés Ryusuke Hamaguchi presentará Drive My Car, basado en una novela de Murakami. Completan la sección oficial la rusa Petrov’s Flu, de Kirill Serebrennikov, director que ya presentó su película en competición hace un par de años, Leto, y que ahoraque el Kremlim le ha levantado el castigo, presentará esta historia sobre un autor de dibujos animados y su familia en la Rusia post Soviética. El israelí Nadav Lapid con Ahed’s Knee, un tratado contra Netanyahu de Nadav Lapid, ganador del Oso de Oro con Sinónimos, Asghar Farhadi con A hero. El australiano Justin Kurzel estará con Tram. Habrá cine marroquí con Nabil Ayouch y su Haut et fort, el director de Chad Nabil Ayouch, Juho Kuosmanen con Compartment No 6 y la ganadora de Berlín Ildikó Enyedi con L'histoire de ma femme, protagonizada por Léa Sedoux.

Entre las proyecciones especiales este año veremos una película sobre la pandemia rodada entre varios directores, entre ellos Jafar Panahi, Dominga Sotomayor o Apichapong. También estará el documental de Val Kilmer y la revisión del documental JFK de Oliver Stone. Además de la opera prima de la actriz Charlotte Gainsbourg dedicada su madre, Jane. Y también otro habitual de Cannes, Sergei Loznitsa con un documental que muestra la manera de sobrevivir en medio de la guerra.

Será una pena no ver lo nuevo de Jane Campion, la única mujer que ha ganado la Palma de Oro y que tiene película con Netflix. La asuencia de la plataforma escuece en La Croissette desde hace años, pero ni siquiera después de la pandemia Cannes ha cambiado de opinión. "Netflix no aceptó las normas de Cannes, que es que laspelículas se estrenen en cines franceses. Hemos retomado esas negociaciones con voluntad de ser capaces de lograr un acuerdo para que Netflix pueda entrar en Cannes dentro o fuera de competición", remarcaba Fremaux.

Vamos con esa nueva sección, Cannes Premiere, que tendrá la incursión en el cine histórico del húngaro Kornel Mundruzku, Evolution. También la adaptación del universo de Phillip Roth que ha hecho André Deplechain en Tromperie, un drama psicológico sobre la sexualidad. Andrea Arnold con Cow también estará en esta edición, junto a Eva Hudson, Samuel Benchetrit, el actor francés Matthieu Almaric, y el veterano director coreano Hong Sans Soo con la minimalista In front of your face.

CONSULTA LA SECCIÓN OFICIAL DE CANNES 2021

'A Hero', de Asghar Farhadi

'Tout s'est bien passé', de François Ozon

'Tre Piani', de Nanni Moretti

'Titane', de Julia Ducournau

'The French Dispatch', de Wes Anderson

'Red Rocket', de Sean Baker

'Petrov's Flu', de Kirill Serebrennikov

'Par un demi clari matin', de Bruno Dumont

'Nitram', de Justin Kurzel

'Memoria', de Apichatpong Weerasethakul

'Lingui', de Mahamat-Saleh Haroun

'Les olympiades' (Paris 13th District), de Jacques Audiard

'The restless', de Joachim Lafosse

'La fracture', de Catherine Corsini

'The worst person in the world', de Joachim Trier

'Hytti Nro 6 (Compartment NO.6)', de Juho Kuosmanen

'Casablanca beats', de Nabil Ayouch

'Ha'berech (Le genou d’Ahed / Ahed’s knee)', de Nadav Lapid'

'Drive my car', de Ryusuke Hamaguchi

'Bergman island', de Mia Hansen-Love

'Benedetta', de Paul Verhoeven

'L’histoire de ma femme / The story of my wife', de Ildikó Enyedi

*Abre el festival 'Annette', de Leos Carax