'El cover': Secun de la Rosa reivindica al artista obrero frente al ideal de éxito

¿Qué es triunfar y fracasar? ¿Quién mide el éxito y la frustración? Sobre esas ideas pivota la ópera prima de Secun de la Rosa, ‘El cover’, una comedia romántica, musical y vitalista que reivindica al artista obrero, al currante que se sube al escenario cada noche por muchos palos que le han dado, ya sea en un bar con 20 personas o en un hotel para guiris. El actor, que se dio a conocer para el gran público con la serie ‘Aída’ y ha tenido algunos papeles secundarios en cine, sabe de lo que habla. En los últimos años se ha buscado la vida en el teatro y con esta película, que escribe y dirige, narra el amor por el oficio más allá de los focos. “Secun ha sabido abrirse en canal, mostrar toda su vulnerabilidad desde el amor y dejarnos a todos jugar a ese mismo juego. Impregna de su energía y cariño todo, y la película transmite todo eso”, explican Carolina Yuste y María Hervás, dos de las actrices presentes en el Festival de Málaga.

‘El cover’ es un viaje de aprendizaje en un Benidorm que, como repiten en la cinta, tolera el fracaso. Álex Monner interpreta a un joven solitario, de una familia vinculada a la música, que prefiere trabajar en un bar que subirse al escenario a cantar temas de otros. Lo que hacen cada noche decenas de cover, poner voz a canciones conocidas para animar las veladas de los turistas. “El personaje hace un ejercicio de humildad consigo mismo, con lo que él considera o no arte, con ponerse o quitarse la máscara, lo importante es ponerte delante de un grupo de personas y vibrar con lo que es cantar. Es un chaval que pco a poco va creciendo y va adquiriendo herramientas para aprenderse a sí mismo”, dice el actor, protagonista de series como ‘La línea invisible’.

En ese camino encuentra el amor -con el personaje interpreta Marina Salas-, conoce a los personajes más pintorescos de Benidorm y asume que la vida no solo es ser un ‘pureta’ ni perseguir el éxito. Se trata del calibrar la expectativas, de gestionar el fracaso. “El sistema en el que vivimos nos ha metido desde pequeños a degüello cuál es la idea de éxito y ahí empieza la frustración, la exigencia y el machaque para conseguir una meta que ni siquiera es tuya, sino que tiene que ver con una idea social. No son unos fracasados, aunque la sociedad capitalista los vea así. La película pone en valor el trabajo y el amor por el oficio y el arte”, aporta Yuste, ganadora del Goya por ‘Carmen y Lola’ y con tres películas en este certamen, en otro papel fantástico como doble de Amy Winehouse pidiendo siempre antes el mechero que el cigarro.

Secun de la Rosa dota de dignidad y luz a todos estos personajes a los que muchos miran por encima del hombro. No es falta de ambición ni compasión, su retrato es el de la lucha diaria por hacer lo que quieren y en lo que creen. Y a su vez, les ofrece la posibilidad de ponerse una careta para sobrevivir, la máscara que ha sido un salvavidas también para muchos actores. “Habla de ponerle dedicación a lo que amas. Cada día conozco más gente que ha hecho una carrera, tiene un título y trabaja en una oficina y son tremendamente infelices porque no tiene nada que ver con lo que les gustaría ser. Esta gente que canta los temas de otros quizás sean más valientes que el 80% de la sociedad que vivimos haciendo cosas que no nos gustan, a lo mejor son más honestos con una vida más cruda”, añade María Hervás, que bromea sobre ese casi mito de elegir la carrera que soñabas.

“Construyes la carrera que te van dejando. Hay que bajar nuestro oficio a la tierra, mi pareja es arquitecto y hay cosas que hace que no le gustan. El arte lo pones tú cada día en tu actitud”. “Hay cierto elitismo, una sensación de trabajar más para tus compañeros de profesión que para el público, hay mucho miedo. Y luego hay una necesidad práctica del alquilar una casa y pagar tus facturas. En este oficio estás más expuesto pero yo intento estar en coherencia conmigo, estar en los proyectos más diversos, en cosas en las que al principio no me veía, porque al final lo importante es la vida. Elijo cosas que me toquen, que me interpelen, que no estén en contra de mis principios”, le completa Yuste.

Uno de los caramelos de la película es el papel de Juan Diego como abuelo y consejero del joven protagonista. El veterano actor mima a su nieto e intenta inculcarle que el talento depende del esfuerzo. “Es el sabio al que uno no está preparado para escuchar hasta que creces, al que no le prestas atención porque estás rebotado con las vida. Yo he empezado a escuchar a mis padres y dejarles pasar por delante de sus defectos hace dos o tres años”, confiesa Monner.

‘El cover’ mezcla comedia y drama con una historia romántica y una buena nómina de secundarios que acompañan la variada playlist de ‘temazos’. Un flash mob en plano secuencia en un karaoke sirve de celebración y declaración del espíritu de la película que ha abierto este Festival de Málaga. El rodaje de la producción fue interrumpido por la pandemia y el confinamiento, tiempo que sirvió al director para reestructurar y repensar su visión de esta historia, han revelado los intérpretes ante la ausencia por convalecencia de Secun de la Rosa. Su mirada a Benidorm no es desde el exotismo o la parodia, hay honestidad en su incursión en este universo que cuestiona vincular la fama al arte. La cara b de todos esos programas y reality que ponen a competir los sueños en pos del talento.