Manu Carreño: "Koeman está en una situación de clarísima debilidad"

Este miércoles, Sique Rodríguez ha contado que este viernes Laporta anunciará la continuidad de Ronald Koeman. El presidente del Barcelona dejó claro en privado al holandés y en público que quería algo de tiempo para ver si encontraba algún entrenador que le convenciera más, pero no ha querido demorar más la decisión y ha optado porque siga el técnico tulipán.

"Laporta le pide a Koeman que haga un fútbol más ofensivo, es decir, que se imagine que es Johan Cruyff o Pep Guardiola y que se deje de inventos y apueste por el 4-3-3 con ese estilo que Laporta quiere recuperar en el Barça", comentaba Manu Carreño acerca de la exigencia que Laporta le ha puesto encima de la mesa a Koeman para continuar.

Además, Carreño recordó que en su momento ya avisó que de Laporta no quería a Koeman y que todo esto le pone en una situación complicada. "Ya dijimos desde el minuto uno que nunca le entró por el ojito derecho. De hecho, va a seguir por eso, porque no encuentran a otro mejor. Y yo no sé cómo va a acabar esto, pero intuyo que no muy bien. Cuando un entrenador va a comenzar la temporada sin la confianza de su presidente, creo que está en una situación de clarísima debilidad".

Además, el director de El Larguero dejó claro que no le ha gustado cómo se ha tratado a Koeman durante estas semanas. "Ahora, también digo una cosa: se merece un monumento. Más paciencia que Koeman no se puede tener, no se le puede tratar peor a un técnico y a un símbolo del Barcelona como es Koeman. Te puede gustar o no te puede gustar, pero hacerle esperar a ver si encuentras a uno... que encima se lo han dicho. Pero recuerdo que Koeman dejó la selección holandesa, vino en un momento muy difícil y ha estado dejando que le zarandeen de un lado para otro para finalmente, parece, como ha contado Sique Rodríguez, seguir al frente del Barça".