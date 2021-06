Lucas Hernández, sobre volver al Atlético: "En esto del fútbol nunca se sabe, todo pasa muy rápido"

El jugador del Bayern de Munich e internacional con Francia Lucas Hernández pasó por El Larguero para explicar cómo afronta la Eurocopa y habló sobre un hipotético regreso al Atlético de Madrid.

"Al Atlético algo de menos se echa, pero bueno, ahora estamos aquí con la selección y la verdad es que estamos currando", comenzó a explicar. "¿Volver al Atlético? Bueno, en esto del fútbol nunca se sabe. Todo pasa muy rápido", añadió.

"Ha sido un año bastante intenso, con muchísimos partidos. Desde que hemos llegado aquí en la Selección llevamos ya 10 días, todo el mundo estaba súper, súper motivado, súper involucrado y tenemos muchas ganas de empezar", dijo sobre la Eurocopa. "Vengo arrastrando un golpe en la rodilla, me molestaba un poquito. Pero bueno, nada grave", añadió.

Respecto a la victoria 3-0 ante la Gales de Gareth Bale, Lucas dijo que: "Sabíamos que es un jugador que marca diferencia de tres cuartos para arriba y que hacia fuera con su pierna derecha no es su punto fuerte y hemos intentado taparlo lo máximo posible".

Sobre el regreso de Karim Benzema a la selección, Lucas dijo que el delantero del Real Madrid "está muy involucrado y tiene muchísimas ganas de aportar mucho a este equipo". "Es un grandísimo jugador. No he podido jugar con él en mi equipo, solo he podido jugar contra él. Tiene muchísima calidad", explicó.

"Paso muchísimo tiempo con Griezmann, somos casi inseparables, y en el campo se nota"

Sobre Antoine Griezmann, jugador del FC Barcelona, Hernández afirmó que "le ve igual que siempre". "Siempre que viene aquí con la Selección está súper contento, súper alegre. Es un una grandísima persona, aparte de un grandísimo jugador. Yo paso muchísimo tiempo con él y en el campo se nota. Quiere ser importante en este equipo, quiere casi todos los balones y es un jugador para nosotros determinante.

"Somos casi inseparables. Por mucho que se haya ido al Barça, yo al Bayern seguimos teniendo contacto casi todas las semanas por WhatsApp y la verdad es que tenemos una relación increíble", añadió.

"Creo que Mbappé va a marcar una era"

Respecto a Kylian Mbappé, jugador del PSG, Hernández explicó que "no le conoce desde hace mucho" pero "para él va a ser el mejor jugador del mundo en poco tiempo".

"Creo que va a marcar una era. No sé cuándo, pero la marcará seguro. Está claro que París va subiendo de nivel, va siendo uno de los grandes equipos de Europa", añadió.

Sobre si considera a Francia favorito, el jugador fue contundente: "Somos conscientes de que tenemos un grandísimo equipo. Todos somos grandísimos jugadores y encima lo mejor de todo es que estamos muy motivados. No sería un fracaso tampoco, pero está claro que queremos ganar la Copa".