Covid y clase

El virus no entiende de clases sociales pero las clases sociales sí dependen de su actitud ante el virus. Y el estudio lo dice “los inmigrantes sufren más la COVID porque están más expuestos en sus trabajos, viven en peores casas y tienen peor acceso a los sistemas de información, prevención y atención médica”. El virus no distingue, nos distinguimos nosotros. Y no hay catástrofe en la humanidad que haya afectado más a los que están más protegidos, los que tienen más dinero o los que están más preparados, por eso ningún virus da lecciones a los demás sino que somos nosotros, y nuestra construcción social, los que somos más o menos vulnerables a un ataque exterior.