¿Va a seguir callado Casado? 

No consigue Pablo Casado, por mucho que lo intente, dejar atrás la corrupción en su partido. Puede cambiar de sede, lo que todavía no ha sucedido, puede no querer responder cuando se le pregunta por la corrupción, pero está ahí, y vuelve cuando menos se lo espera.

Ahora vuelve cuando Casado cabalga a lomos de las encuestas, después de la apabullante victoria de su partido en Madrid, y cuando llevar la iniciativa en la calle con el tema de los indultos. Pero la agenda mediática es cabezona y ahora vuelve a poner en las primeras la corrupción en el partido, y todo porque un juez ha decidido imputar a la que fue Secretaria General del partido, María Dolores de Cospedal, y por algo tan chusco como por espiar a su antiguo tesorero. Lo que investiga la justicia, recordemos, es la obstrucción del partido, precisamente a eso, al trabajo de la justicia, utilizando los aparatos del Estado para robarle a Bárcenas documentos que pudieran comprometer al Partido Popular.

Y la imputada en este caso no es una persona cualquiera, era la número dos del partido, y fue además quien facilitó la victoria de Casado en las primarias frente a Soraya Sáenz de Santamaría, a quien, por cierto, también salpica la investigación. Así que es toda una época, la cúpula de una época, la que queda señalada, y una época no tan lejana, la de Mariano Rajoy en la que Casado ya tenía un papel relevante.

Una época que entendía que el poder les podía permitir usar la policía o los fondos reservados para sus intereses particulares, los intereses del Partido Popular. Y ante esto el silencio de Casado es inaceptable, esta estrategia ya la puso en práctica, en su momento, Rajoy, pensando que si no hablaba de algo este algo desaparecía.

Sigue la misma estrategia ahora el actual líder del PP, y además lo anunció a bombo y platillo, no responderemos preguntas sobre corrupción, pero es que la corrupción está ahí y siempre vuelve, pero vuelve sobre todo porque nunca se ha roto definitivamente con ella. Y vuelve porque no hace tanto que estaba presente. Estamos hablando de la época de Mariano Rajoy. Esta misma semana ha hecho tres años que tuvo que abandonar la Moncloa tras una moción de censura presentada, precisamente, tras una condena al Partido Popular.

¿Va a seguir callado Casado?