El enfermero de la charla viral: "Llegan con nervios, dudas, algunos lloran... y se van tranquilos"

"La idea de la charla surge a partir de una compañera que se dio cuenta de que alguna gente venía con miedo y hacía muchas preguntas y retrasaba mucho el tema de la vacunación. Se decidió entonces que al final, en ese momento de 10' de espera, se les iba a dar unas recomendaciones. A mí me tocó ir un día, y eso ya fue iniciativa propia, el empezar a darle un toque de humor. Y he ido construyendo una charla, con esos toques de humor, según ha ido reaccionando la gente". Jorge, enfermero del SUMMA 112, destinado al centro de vacunación del Wanda Metropolitano en Madrid ha explicado así en 'Hoy por hoy' cómo ha ido gestando una charla a los recién inmunizados que se ha hecho viral.

Jorge comienza su discurso haciendo irónicas preguntas a los vacunados sobre si tienen que tomar alguna pastilla o paracetamol tras la vacunación. Después recuerda que es personal del SUMMA 112 y explica, entre las risas de los presentes, que él "no tiene mano en la gestión de citas".

"Comenzó como una charla de 30'', luego pasó a 2' y ahora va por 5'", cuenta.

La réplica de los recién vacunados

Jorge explica que fue elaborando el monólogo según la reacción que iba encontrando en los recién vacunados. Antes de ser enfermero, estudió Derecho y realizó técnicas de comunicación y debate por lo que conocía la importancia de implicar al público en el relato.

"Hago preguntas sencillas y consigo que se impliquen en el juego", confiesa.

Cierto temor de los vacunados

Este enfermero comprueba cada día como aún hay muchas personas que acuden a darse el pinchazo con cierto temor: "Hemos estado tan sobreinformados, que al final, con tanta sobreinformación las personas no se quedan con lo importante. Y lo importante es que hay que vacunarse y que la vacuna es segura. Por eso, cuando acabo la charla viene gente que hasta rompe a llorar y me dice que estaba muy nerviosa, pero que se va muy tranquila".

Jorge lleva vacunando desde el comienzo de la campaña y ahora está destinado en el Wanda Metropolitano.

Un vacunado grabó la charla

"Esta muy bien organizada la vacunación. Los coordinadores lo hacen muy bien. Los vacunados siguen un camino único, no hay pausas y va todo muy rápido. En unos 10' están en la sala de espera.

La sorpresa de Jorge al hacerse viral su mensaje en el centro de vacunación es evidente: "Vino un amigo y me dijo: mira este eres tú. Y así desde entonces hasta que he acabado hablando con vosotros. No me he planteado dedicarme al mundo del espectáculo, pero quizá pueda ser el momento", bromea.

Jorge cree que fue uno de los vacunados quien grabó la charla que se ha viralizado. Por si alguien tiene cita en el Wanda que sepa que esta jornada a Jorge le toca subirse a la ambulancia con sus botas reforzadas, como cuenta en la charla tantas veces compartida.